政治人物聲望出爐！盧秀燕滿意度大增攀第一、賴清德不敵韓國瑜

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調查結果顯示，台中市長盧秀燕滿意度62%，躍升第一，較兩年前111年1月調查大幅增加22%；陳其邁滿意度57%，排名第二，較兩年前增加11%；蔣萬安為首度調查，以56%滿意度排名第三。
立法院長韓國瑜滿意度為48%，排名第四，交叉分析顯示，國民黨認同者有高達80%表示滿意，而民眾黨認同者雖有47%滿意，但也有30%不滿意；排名第五的是將於520就任的總統當選人賴清德，滿意度為 43%，較上次調查略增5%，但不滿意比例也增至35%，交叉分析顯示，20至29歲滿意賴清德的比例略降3%至37%，是唯一下滑的年齡層，而不滿意則增加16%至39%。
新北市長侯友宜滿意度為42%，較兩年前70%滿意度下滑近三成，排名由第一下滑至第六；接依序排名為總統蔡英文、台南市長黃偉哲、桃園市長張善政、行政院長陳建仁、柯文哲、前總統馬英九，朱立倫則是墊底。
本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年3月4日至11日晚間18：30至22：00，共接觸1513位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為407位，拒訪率為26.9%，最後成功訪問有效樣本 1,106 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。