柔道競技偏鄉萌芽　桃源國中柔道隊成績亮眼　積極備戰全中運

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此外，柔道隊員升學後面臨教練師資的問題，遠從台北來六龜高中的陳彥綸教練，願意不計代價擔任這群孩子的柔道社團教練，包括校長梁華蓁在教練鐘點費上的辛苦張羅，終能成就美事，讓桃源國中的學生升學與柔道均可兼得，用體育翻轉了自己的人生。
桃源國中推動柔道始於107年間，當初來自桃源分駐所警員謝志強，同為柔道好手也是全國裁判，他將柔道訓練設備帶入桃源國中後，帶著學生們將88風災組合屋等空間，整理成柔道的訓練場地，開啟桃源國中邁向培育國內柔道優秀人才之路，除了在國內各項比賽奪牌嶄露頭角，更培育出柔道國手阿美族的柯國新同學。
一次次的跌倒，再一次次的站起來，是每位桃源國中柔道隊對訓練的堅持，也換來最亮眼的成果，去年112年全國原住民運動會，桃源國中9名學生上場就有8人奪牌，在青少年男子、女子組柔道競賽上，斬獲3金1銀4銅，包括林國祥同學榮獲第3級金牌、柯國新同學榮獲第4級金牌與王巧樂同學奪得第6級金牌。
此外，112年中正盃柔道錦標賽，桃源國中更是表現亮眼，其中女子組4人跨越參賽5個量級，最後仍以4打5奪得國中女子組團體冠軍，總計摘下3金1銀1銅與1位第5名，包括張維婷、王巧樂與謝若涵同學在國女組第4、6、9級奪得金牌。林沛芯同學國女組第4級銀牌與林國祥國男組第4級銅牌、柯芷穎國女組第3級第5名。