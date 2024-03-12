中部百貨業母親節檔期開打 廣三SOGO感謝祭打頭陣

柔道競技偏鄉萌芽　桃源國中柔道隊成績亮眼　積極備戰全中運

▲桃源國中近年在柔道全國賽事相繼奪牌封王封后，尤其銜接六龜高中升學管道，讓柔道競技在桃源與六龜區萌芽。（圖／高市府教育局提供）
▲桃源國中近年在柔道全國賽事相繼奪牌封王封后，尤其銜接六龜高中升學管道，讓柔道競技在桃源與六龜區萌芽。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

桃源區桃源國中位於勤和里南橫公路上，每天清晨體育班學生就在南橫公路上跑步鍛練後，再拿著掃把清掃社區步道，已是桃源國中體育班的日常，近期更是加緊練習，積極備戰4月將在台北舉行的全中運。 學校近年在柔道全國賽事相繼奪牌封王封后，尤其銜接六龜高中升學管道，讓柔道競技在桃源與六龜區萌芽，去年中正盃、原民運動會就摘下6金，打響桃源國中柔道隊的名號。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲桃源國中柔道隊對訓練的堅持，換來最亮眼的成果。（圖／高市府教育局提供）
▲桃源國中柔道隊對訓練的堅持，換來最亮眼的成果。（圖／高市府教育局提供）
桃源國中校長陳世明說，桃源國中柔道近年在全國賽事不斷奪牌，是教練莊雪吟犧牲自己的假日和夜間休息時間，帶著學生不斷地練習體能和學習技術而成。在升學的銜接上則是要感謝六龜高中與校長梁華蓁的協助，讓桃源國中柔道隊畢業生能就近升學六中。 

此外，柔道隊員升學後面臨教練師資的問題，遠從台北來六龜高中的陳彥綸教練，願意不計代價擔任這群孩子的柔道社團教練，包括校長梁華蓁在教練鐘點費上的辛苦張羅，終能成就美事，讓桃源國中的學生升學與柔道均可兼得，用體育翻轉了自己的人生。

▲桃源國中柔道隊對訓練的堅持，換來最亮眼的成果。（圖／高市府教育局提供）
▲桃源國中柔道隊對訓練的堅持，換來最亮眼的成果。（圖／高市府教育局提供）
桃源國中推動柔道始於107年間，當初來自桃源分駐所警員謝志強，同為柔道好手也是全國裁判，他將柔道訓練設備帶入桃源國中後，帶著學生們將88風災組合屋等空間，整理成柔道的訓練場地，開啟桃源國中邁向培育國內柔道優秀人才之路，除了在國內各項比賽奪牌嶄露頭角，更培育出柔道國手阿美族的柯國新同學。

一次次的跌倒，再一次次的站起來，是每位桃源國中柔道隊對訓練的堅持，也換來最亮眼的成果，去年112年全國原住民運動會，桃源國中9名學生上場就有8人奪牌，在青少年男子、女子組柔道競賽上，斬獲3金1銀4銅，包括林國祥同學榮獲第3級金牌、柯國新同學榮獲第4級金牌與王巧樂同學奪得第6級金牌。

此外，112年中正盃柔道錦標賽，桃源國中更是表現亮眼，其中女子組4人跨越參賽5個量級，最後仍以4打5奪得國中女子組團體冠軍，總計摘下3金1銀1銅與1位第5名，包括張維婷、王巧樂與謝若涵同學在國女組第4、6、9級奪得金牌。林沛芯同學國女組第4級銀牌與林國祥國男組第4級銅牌、柯芷穎國女組第3級第5名。

高雄國際觀光升溫　日韓史等國際城市與觀光局交流合作

為毛孩子找個家　家樂福「毛小孩認養會」首度推行貓咪認養

寵物飼料起家跨足建築！看好高雄善寬建設中都推案

成功國小社區共讀站走海洋風！大型鯨魚骨頭書架成亮點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞