陳柏霖在家開心DIY！自爆「早餐都做2份」幸福真相全曝光
陳柏霖今（12）日出席咖啡品牌代言活動，現場示範DIY咖啡特調。他透露自己是滿有儀式感的人，在家也會DIY做早餐：「我一個人都吃兩人份，所以就做兩人份，（『朋友』有吃過你的早餐嗎？）當然有啊！很多人都吃過。」
記者黃雅琪／台北報導
3月14日白色情人節即將到來，這陣子當「空中飛人」的陳柏霖無奈說：「我應該在飛機上，所以會有飛機上的早餐，就是又要去紐西蘭，我可能會帶幾箱咖啡去紐西蘭吧！」他坦言自己每天都要喝很多咖啡提神，還要補充多種維他命保養身體：「因為工作量其實蠻大的，這幾個月還是要維持一下！」覺得有時候是心理作用，也不是沒吃維他命就會怎麼樣。
經常在家DIY做早餐的陳柏霖，被問到幫另一半做早餐的時候，有沒有發現對方露出心動的神情，他害羞的說：「大家看節目應該都看過我在做，煮飯的感覺就差不多是這種感覺，私下就更邋遢一點了。」至於好友柯震東日前連續2天狂刷新台幣1762萬元，他笑說：「這你們自己問他啦（買什麼）！」強調自己物慾比較低。
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