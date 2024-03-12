男嬰遭虐死！社工最後一次「在公園訪視」 兒盟：看不出指甲遭拔
台北市一名年僅1歲半的男嬰，驚傳遭保母虐待致死，檢警相驗時，發現男嬰身上滿是瘀傷，且頭骨凹陷、雙腿骨折變形等、陸續將涉案的劉姓保母姊妹聲押獲准，但2人到案後堅持否認犯行，事件引發社會一片譁然。兒福聯盟董事長林志嘉下午舉行記者會道歉，並說明先前訪視經過，此案於2023年9月托育後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，最後一次是帶男嬰到社區公園做訪視，當時男嬰還有玩溜滑梯和蹺蹺板，沒有發現指甲被拔、骨折等現象。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，男嬰因家庭功能不彰，年邁阿嬤無力照護，於2023年底透過兒福聯盟，轉介給領有證照的劉姓保母照顧，未料僅短短3個月，男嬰就因呼吸困難送醫搶救，最終不治。院方治療時發現，男嬰身上有多處瘀傷等，包括頭骨凹陷、屁股及雙腿骨折變形，指甲被拔光及牙齒只剩下8顆，立即依規定通報警方及社會局介入。
兒福聯盟表示，此案於2023年9月托育後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，而在9月份時，男嬰頭上有很大的瘀傷，不過從9月到11月社工都有拍下照片，第2次訪視時孩子還有窩在保母身上。11月社工最後一次帶男嬰到社區公園做訪視，當時男嬰頭上的瘀青已經明顯變小，當時還有玩溜滑梯和蹺蹺板，沒有新聞媒體上說的指甲被拔、骨折等現象，男嬰還能在遊樂園遊玩、沒有狀況。