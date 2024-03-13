今日軍武／周處除三害中國爆紅！血洗邪教手槍頻卡彈 專家曝原因
由阮經天主演的電影「周處除三害」3月1日在中國大陸市場公開上映，截止3月11日，這部電影在中國大陸的票房已經達到人民幣3.9億元（約合新台幣17億元），原本台灣上映時5000多萬票房高出許多，電影中許多出現道具，如小豬手錶、主角一開始吃的便當都引發熱烈討論與搶購。男主角飾演的陳桂林在片中血洗邪教時，槍枝頻頻卡彈也引發中國網友熱議，由於主角使用的槍械也是台灣警方制式手槍，質疑台灣的警用手槍是否真的如電影中那麼不堪。軍事專家指出，電影中可能是黑道使用再裝填火藥的子彈，並非制式子彈，所以才會在射擊時容易卡彈。
記者呂炯昌／台北報導
「周處除三害」片中主角使用的槍械主要有2款，一個是德製華瑟（Walther） PPQ M2 NPA手槍，另一把是奧地利的克拉克17（GLOCK 17）手槍，前者警政署用來汰換使用超過20年、在警界風評不佳的史密斯威森（Smith & Wesson）手槍，共採購4萬9,600把；後者包括憲兵特勤隊、國安局、海巡特勤隊、霹靂小組等單位使用，GLOCK 19為GLOCK 17的緊緻型，槍身較短，為刑事警察局、國安局特勤中心、海巡署與國軍特勤部隊所採用。PPQ M2 NPA與GLOCK 17手槍都採用9×19公釐口徑子彈。
PPQ M2 NPA手槍在2017年開始換裝，跟舊式史密斯威森手槍相比，為了減重槍身重量與縮短射擊反應時間，PPQ M2採用擊針擊發設計，而非過去警槍堅持的兩段式扳機設計，同時由於槍身沒有外保險設計，讓部分從舊式警用手槍換裝PPQ M2 NPA的警員常在清槍時因為程序不正確，發生誤扣板機走火事件。警政署除製作影片教學外，員警換裝前也要接受講習，通過鑑測者取得「槍證」，才能擁有 PPQ M2 NPA換槍的資格，部分地方縣市警局更因此採購清槍筒，將槍放置在清槍筒卸除彈匣、退出槍內子彈，以免發生走火意外。
PPQ M2 NPA手槍握把的左右兩側都有彈匣釋放鈕，方便左右撇子都能操作，許多警員認為握把大小更適合國人的手掌大小使用。不過，台灣的警方是PPQ M2 NPA手槍唯一的使用單位，立委黃國昌2018年時曾質疑，由於該款手槍在國際上使用率低，警方根本是「新槍的白老鼠」，恐怕使用幾年後，未來問題只會更多。2018年時曾傳出，PPQ M2 NPA手槍配發前發現其中部分手槍的撞針生鏽，為了確保未來員警執勤安全無虞，警政署緊急要求廠商全面更換。
在「周處除三害」片中，陳桂林在片中血洗邪教時，槍枝頻頻卡彈應為GLOCK 17手槍。軍事專家宋玉寧表示，槍械卡彈通常有兩個問題，一個是槍的問題，例如沒有撞針擊發，另一個情況是撞針有擊發，那就是子彈有問題，子彈可能受潮，也可能不是使用制式子彈，例如地下兵工廠再裝填的子彈，用舊的彈殼再裝填火藥，或是子彈的底火的品質有問題，所以造成槍即便沒有問題，但是子彈仍無法正常擊發。