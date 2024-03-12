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波音飛機品管頻出包！吹哨者原訂出庭作證日突傳死訊

▲美國航空大廠波音公司（Boeing）近期接連傳出出包事件，一名在波音服務32年的品管經理在2019年擔任「吹哨者」向媒體揭露，波音為了趕工生產787型夢幻客機（Dreamliner）而出現嚴重品管疏失問題，示意圖。（圖／翻攝自亞特拉斯航空官網）
▲美國航空大廠波音公司（Boeing）近期接連傳出出包事件，一名在波音服務32年的品管經理在2019年擔任「吹哨者」向媒體揭露，波音為了趕工生產787型夢幻客機（Dreamliner）而出現嚴重品管疏失問題，示意圖。（圖／翻攝自亞特拉斯航空官網）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國航空大廠波音公司（Boeing）近期接連傳出出包事件，一名在波音服務32年的品管經理在2019年擔任「吹哨者」向媒體揭露，波音為了趕工生產787型夢幻客機（Dreamliner）而出現嚴重品管疏失問題，然而原定本週六（16）將繼續出庭作證的前波音品管經理巴奈特（John Barnett）卻突然傳出「自裁」死訊，波音則發表聲明稱公司對此感到悲痛。

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今年62歲的前波音品管經理巴奈特（John Barnett）上週六（9）日被發現陳屍在在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）飯店停車場一輛自己的卡車內。《彭博社》、《BBC》報導稱，巴尼特在波音公司工作了32年，直至2017年因健康原因退休，2019年起與數名前同事向媒體揭露相關品管問題後，就和該公司進行了漫長的法律戰。

報導指出，當地驗屍官已經證實了他死亡的消息，並稱死亡原因來自槍傷。在他去世前幾天，巴奈特正在查爾斯頓郡法院出庭作證，上週六原定將繼續出庭，但卻遲遲沒有出現，直到警方到他住宿的飯店調查後，才發現巴奈特已經陳屍在卡車內。

巴奈特2019年接受《BBC》訪問時指控，波音公司為了趕工而犧牲安全品管，他稱787飛機上安裝的緊急氧氣面罩系統測試顯示，故障率為25％，但管理人員並未針對這項通報採取任何行動或改善；他還提到，某些工廠員工在在壓力下被迫將不合格的零件安裝至客機上，或並未能按照正常流程追蹤使用零件，導致發生有從垃圾桶撿回零件進行安裝、許多瑕疵零件莫名失蹤等情況。

波音公司對上述說法進行全盤否認，巴奈特則指控因為他成為「吹哨者」提出的種種問題，該公司對其人格進行詆毀且阻礙其職涯發展。巴奈特辯護律師稱他的死是「一場悲劇」，波音公司則在聲明當中對巴奈特的死訊表示哀悼，同時向其親友傳達慰問之意。

波音公司的生產製造出包問題近來受到高度檢視，這是因為今年一月阿拉斯加一架波音737Max客機的機艙門在空中脫落，美國國家運輸安全委員會調查發現，該機艙門缺少4枚螺栓，另外還接連發生貨機引擎故障、客機起飛前鼻輪脫落等事件。

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