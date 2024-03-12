自由車環台賽／恐怖巧合！去年墊底變今年第一 昔日冠軍車手身亡
2024年國際自由車環台公路大賽的第三站—浪漫台三線，不僅因其艱難的賽道而聞名，更因去年單站冠軍、比利時樂透隊的21歲小將Tijl De Decker訓練意外身亡，以及澳洲車手Bentley Niquet-Olden一掃去年墊底陰霾，以3小時32分46秒奪下單站冠軍，讓浪漫台三線成為車手生涯最戲劇的一站。
記者路皓惟/台中報導
去年環台賽Tijl De Decker在浪漫台三線站以3小時46分18秒的成績奪下單站冠軍，但卻在8月一場訓練中遭遇意外，Tijl De Decker不幸與一輛汽車相撞，經緊急送往附近醫院動手術救治後，仍舊因傷重不治。這位年輕有為的車手的意外去世，給整個自由車界帶來了巨大的震撼與悲痛。
與此形成鮮明對比的是今年浪漫台三線的冠軍，來自澳洲的25歲車手Bentley Niquet-Olden，在去年騎出4小時04分02秒的成績，以第95名墊底完成比賽。經過一年的努力和進步， Niquet-Olden在今天以3小時32分46秒勇奪單站冠軍，完成從墊底到冠軍的華麗逆轉。
Niquet-Olden在表示：「去年爬坡時我沒有辦法跟上，最後只能勉強完賽，但今年我剛好有機會跟上領先集團，彼此互相合作，發揮我的衝刺能力，很開心能夠拿到我在亞洲賽事的第一個單站冠軍。」
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