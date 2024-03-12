劉姓保母虐死童！只剩8顆牙辯「磨牙磨掉的」 牙醫怒批：不可能
1歲男童凱凱（化名）疑似遭劉姓保母姐妹活活虐死，引發社會撻伐。男童家屬友人在臉書公開社工與凱凱外婆的對話紀錄，社工解釋凱凱因為「磨牙磨得用力，牙齒鬆動掉下來。」由於凱凱死前牙齒只剩8顆，比正常同齡男童16顆少了一半，同樣關注該虐童案的星采牙醫診所（台北館前） 傅筱芸院長回應《NOWnews》詢問，直言「不可能，即便是大人也不會因為磨牙而讓牙齒掉下來。」至於1至2歲還沒到換牙年齡的孩童，可能的掉牙原因是什麼？醫師忍不住嘆口氣說：「通常都是遭重力撞擊」。
記者周淑萍/綜合報導
牙醫師傅筱芸表示，通常1歲10個月、將近2歲的幼兒，牙齒依照正常發育會長到16顆，即便是生長發育比較慢，但也只會少1、2顆。至於磨牙有可能會把牙齒磨到鬆動、甚至掉落嗎？傅筱芸表示，小朋友磨牙的狀況常見，可能的原因很多，壓力大的確也是其中之一，但不會因為磨牙太嚴重而鬆動掉落，醫師坦言「機率比較小，甚是不太可能，就算是大人也不會因為磨牙把牙齒磨掉。」
傅筱芸指出，小朋友在生長發育期間有蠻高比例都會磨牙，都算是正常的現象，如果磨牙太嚴重，牙齒會出現磨耗痕跡，但因為磨牙而磨掉牙齒，真的不太可能。醫師提到，小朋友掉牙的年紀大多落在6至7歲，要換牙的牙齒有可能搖一搖掉落，但不到2歲的孩子，並不是換牙的年紀，也不可能因為磨牙而掉牙。
至於像凱凱1歲多，還沒到換牙的年紀，正常來說，牙齒是無法輕易拔下。硬是要拔的話需要很大的力道。當再詢問醫師在不打麻醉的情況下，牙齒被拔下會有多痛，傅筱芸醫師不願多做描述，簡單說了一句「真的會很痛。」
至於2歲幼童掉牙齒，通常是遇到什麼狀況？傅筱芸醫師先是嘆了一口氣，接著說：「真的要蠻大的力道才有可能會撞斷牙，且牙齒斷掉時，臉上或是嘴巴應該也遭受很大的撞擊。」在門診就遇過小朋友跑一跑跌倒，臉直接朝地板摔下去，讓牙齒摔斷掉。
※【NOWnews 今日新聞
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