特企／新海城《鈴芽之旅》超人氣白貓現身華山一卡通十週年特展

被譽為新生代日本動畫大師之一的新海誠導演，從2016年開始推出「災難三部曲」包括《你的名字》、《天氣之子》、《鈴芽之旅》，三部作品皆創下超過百億日元票房的亮眼成績，其中《鈴，芽之旅》今年獲得金球獎提名外，在歐美知名動畫串流平台「Crunchyroll Anime Awards 2024」更奪得年度最佳長篇動畫，劇中不僅展現新海誠獨有美學，男主角「草太」變成「鈴芽的椅子」與守護神「大臣」，反差萌的模樣，更是成為《鈴芽之旅》高人氣吉祥物，不少粉絲搶收藏週邊商品。
為了更貼近粉絲生活，日本官方「東寶」正式授權重星戰略與IP授權平台 Be Come True共同企劃，於一卡通成立十週年之際攜手一卡通推出全球首款「新海誠鈴芽之旅造型一卡通」。此款共有「椅子」和「大臣」兩款，化身另類的「可愛御守」，透過隨身攜帶一卡通出門通勤的功能，賦予保佑交通平安的意義。2款「新海誠鈴芽之旅造型一卡通」將於3/15於Be Come True官網推出預購。
喜愛鈴芽之旅的粉絲除了可至Be Come True官網預購限量「新海誠鈴芽之旅造型一卡通」，也別忘了到「一卡通十週年『智慧跨域．共創永續』特展」台北華山特展現場，與超萌的白貓「大臣」氣偶拍照打卡喔！
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