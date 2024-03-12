1歲嬰遭保母虐死！社工列偽造文書、過失致死被告　警花7小時搜索

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不過，劉女否認施暴，辯稱是男嬰是自己跌倒撞傷，斷牙是有磨牙習慣造成；檢方不採信，劉女於1月9日被拘提到案，檢方複訊後向法聲請羈押，1月11日台北地方法院裁准。劉女的妹妹則於2月23日被約談到案，2月26日聲押獲准。
家屬也質疑，兒盟社工都有前往家訪為何沒發現男嬰受虐，兒福聯盟被質疑造假訪視紀錄；對此，兒福聯盟召開記者會表示，此案於2023年9月托育後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，而在9月份時，男嬰頭上有很大的瘀傷，不過從9月到11月社工都有拍下照片，第2次訪視時孩子還有窩在保母身上。11月社工最後一次帶男嬰到社區公園做訪視，當時男嬰頭上的瘀青已經明顯變小，當時還有玩溜滑梯和蹺蹺板，沒有新聞媒體上說的指甲被拔、骨折等現象，男嬰還能在遊樂園遊玩、沒有狀況。
今天檢方指揮警方搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查。據了解，這是史上第一遭社工遭搜索帶回的案例，光是搜索就花了7個小時，搜索範圍包括辦公室及社工住家，搜扣內容包含相關文件紀錄及社工的筆電電腦和手機等電磁紀錄，並約談陳女說明，全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，陳姓女社工列為被告，訊後移送北檢複訊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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