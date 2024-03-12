保母非首次虐童？家屬控社工照片造假　兒盟執行長澄清：相信社工

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有親友在臉書指控，「保母不是第一次施虐，前面就已經有其他小孩被虐打，只是家長即時帶回，而我們卻因為社工包庇保母，聲稱個資保護無法告知保母資料，阻擋我們與小孩碰面，且一連串的假訪視及電訪報告，我不懂這個國家到底怎麼了？」
白麗芳今天表示，「完全沒有這回事！」兒盟董事長林志嘉也說，這名保母是合法保母，且無不良紀錄，虐死男童為合作的第2個男童，前一個受託個案照顧得不錯。
白麗芳提到，兒盟在招募這類緊急安置個案的保母時，一定會去找有證照的保母，要在各縣市都有的居托系統登記，因此，除了兒盟外，還會有居托系統人員會去進行雙重訪視，也會查核過往紀錄，並進行家訪，了解保母的同住家人，內部審查還會再次審查繳交的文件等，這些都是簽約的前置作業，且牽涉收出養托育的個案，通常會比一般社區托育的孩子更複雜，如發展遲緩的孩子要帶去做早療等，保母都必須願意、同意，才能成為兒盟保母。
白麗芳表示，社工每個月會面訪一次，大概1小時左右，會詢問保母平常的生活照顧細節、觀察保母和孩子的互動狀況等，平常也會用社群軟體和保母保持聯絡。
家屬指控社工照片都是事先拍好的，質疑造假，包含帶小孩去兒福聯盟確認狀態拍的照片，卻被拿來當作訪視回報照片；社工看不出眼神呆滯、消瘦、恐懼、無辜求助感等日常照變化；牙齒因磨牙掉了4顆，卻沒有口腔照，社工確實有訪視等等。
媒體詢問，社工聽聞磨牙掉了4顆牙，卻沒發現異常，是否經驗不足、敏銳度低？白麗芳回應，該事件後，有加強社工敏感度跟訓練，但主要還是因為第一次和該保母合作時的經驗是好的，且許多孩子轉換環境初期，都會有適應困難的問題，當時覺得可能是孩子壓力大磨牙導致，11月社工一得知有磨牙狀況，就去預約兒童牙科，11月23日由保姆帶孩子去就醫，而保母也轉述跟心理有關，當時也有協助找輔導資源；這部分都是由保姆所轉述給社工，相關資料如看醫的單據，也已經都交給檢警、司法調查。
對於社工照片造假，白麗芳說，社工每次訪視都會拍照，所有手機裡的照片、與家屬的通聯紀錄等相關證據，都在第一時間交給檢調調查，相信檢方可以用科技查證。她強調，兒盟相信社工沒有造假，社工也對檢察官據實以告，希望大眾不要將所有責任落在一個人身上，司法結果兒盟都會概括承受、負起所有責任。
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