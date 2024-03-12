貓咪第一次玩跑步機！橘貓奮力減肥超萌 牠狂失敗：我太瘦了嗎？
貓咪太胖就買一台跑步機給牠們玩玩看！國外一名飼主發出一段影片，家中養了數隻可愛的貓咪，然而某天飼主打開家中的簡易型跑步機，結果貓咪都被這跑步機運轉的聲音給吸引過來，便開始跑到機器上面嘗試使用，沒想到一隻體型較大的橘貓成功掌握訣竅，在上面跑步瘦身，而一旁的同伴則是接連失敗好幾次，最後放棄不跑了，讓許多貓奴全部笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
國外一名飼主家裡面養了好幾隻貓，每隻貓咪都有不同體型及外貌，某天飼主將家中一台簡易的小型跑步機給打開，並且架設好攝影機觀察貓咪們的反應，結果跑步機啟動之後，貓咪因為聽到跑步機運作的聲音而全部聚集過來。
起初一隻黑橘花色的貓咪先站上去，結果馬上被跑步機退到離開輸送帶，只剩下前腳仍然在跑步中，後來另一隻橘貓也跳上跑步機一起跑，立刻就與第一隻黑橘花色的貓咪掌握訣竅，兩隻同時都在跑步機上賣力奔跑，直到聽到有其他聲響停下腳步才一起掉下去，同步的感覺相當療癒。
隨後橘貓努力不懈，大概是意識到自己身材最近有點豐腴了，又跳回跑步機繼續大奔跑，身上的肉也這樣晃著晃著，相當的可愛。一旁的小黑貓同伴眼看好像很好玩，也跟著跳上跑步機，結果試了兩次之後都失敗，被跑步機輸送帶送到後面地板，便自討沒趣的走到一旁休息。
影片曝光後，不少貓奴全部笑翻表示「橘貓：減肥中勿打擾」、「小黑貓：我是不是太瘦了？所以不能使用」、「這個影片是有一個小時嗎？我已經看一個小時了」、「橘貓是真正理解跑步機作用的唯一貓咪」、「最後小黑貓連續失敗讓我笑出來了」、「橘貓確實該減肥了！」、「小黑貓一直嘗試在跑步機上生存，結果太好笑了」。