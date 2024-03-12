朱芯儀揭露恐怖保母！拿20萬又偷捏小孩　竟說「沒用酒瓶不算打」

我是廣告 請繼續往下閱讀
直到她打算辭退鐘點保母B時，對方才吐露實情，告知保母A私下不當管教孩童，要她好好注意一下，她才發現原來兒子滿腿瘀青，不是個性頑皮愛玩受傷，而是被保母虐待，這也不是第一次了，媽媽自認忽略陪伴孩子，感覺非常愧疚與自責。
朱芯儀透露，該保母沒有執照，主動私訊好友求一個工作機會，自我推銷非常愛小孩，有照顧弟弟妹妹的豐富經驗，對於好友來說，就像一道曙光出現，自認是撿到寶了，聽保母說家裡經濟有困難，需要兼職還高利貸，她二話不說領了20萬元給她，沒想到保母A竟然毫無羞赧地向保母B說：「誰叫她自己有錢願意給我的，我有什麼錯嗎？」
而保母A的偏差觀念，原來是從小被父母家暴，她覺得自己沒有像父母那樣拿酒瓶砸小孩都不算是打，捏與用棍子管教算是正常管教，因此不願承認自己動粗，讓朱芯儀感到氣憤，語重心長地說：「你們怎麼好意思拿我的錢，還打我的小孩，表面還給我裝好人？真的沒有愛心、耐心，拜託不要禍害孩子。」她認為如今有保母證、良民證都無法作為保證，讓網友都感到心寒。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。