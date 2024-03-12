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朱芯儀揭露恐怖保母！拿20萬又偷捏小孩　竟說「沒用酒瓶不算打」

▲朱芯儀與衛斯理育有3個孩子，經常分享育兒心得，她透露好友遇到恐怖保母拿錢還打小孩，過程相當離奇。（圖／瑞美公關）
▲朱芯儀與衛斯理育有3個孩子，經常分享育兒心得，她透露好友遇到恐怖保母拿錢還打小孩，過程相當離奇。（圖／瑞美公關）

記者江芷稜／綜合報導

恐怖保母虐兒新聞被揭露，許多為人父母的演藝人員都不敢相信這世界上有如此殘忍沒人性的保母，要求政府深入調查，讓加害者得到應有懲罰！女星朱芯儀與衛斯理育有3名子女，一家相當幸福，她透露好多朋友不敢生小孩，就是害怕遇到虐兒事件，有位單親媽媽的朋友過去就碰到恐怖保母，向僱主拿了20萬，竟然還虐待偷捏兒童，讓她忍不住大罵「沒有愛心、耐心，拜託不要禍害孩子」。

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▲朱芯儀與衛斯理經常分享育兒觀念，曾為孩子與網友槓上。（圖／瑞美公關）
價格合理又善良的保母難尋，朱芯儀表示，有位單親媽媽朋友急著找人，先後請了保母A、鐘點保母B支援照顧，相處了1年多沒有異狀，直到幼兒園老師告知小孩有捏人的現象，讓媽媽非常震驚，因為她從不打小孩，又非常信任保母，家裡到處裝滿監視器，根本不敢相信會有虐兒事件發生。

直到她打算辭退鐘點保母B時，對方才吐露實情，告知保母A私下不當管教孩童，要她好好注意一下，她才發現原來兒子滿腿瘀青，不是個性頑皮愛玩受傷，而是被保母虐待，這也不是第一次了，媽媽自認忽略陪伴孩子，感覺非常愧疚與自責。

▲朱芯儀在節目中分享自己不為人知的過去，表示自己曾遭受學長姐的言語性擾擾而不自知，自責過去的自己不懂得反擊。（圖／中天提供）
▲朱芯儀分享單親媽媽好友遇到恐怖保母，對方竟說沒用酒瓶施暴不算是打人。（圖／中天提供）
朱芯儀透露，該保母沒有執照，主動私訊好友求一個工作機會，自我推銷非常愛小孩，有照顧弟弟妹妹的豐富經驗，對於好友來說，就像一道曙光出現，自認是撿到寶了，聽保母說家裡經濟有困難，需要兼職還高利貸，她二話不說領了20萬元給她，沒想到保母A竟然毫無羞赧地向保母B說：「誰叫她自己有錢願意給我的，我有什麼錯嗎？」

而保母A的偏差觀念，原來是從小被父母家暴，她覺得自己沒有像父母那樣拿酒瓶砸小孩都不算是打，捏與用棍子管教算是正常管教，因此不願承認自己動粗，讓朱芯儀感到氣憤，語重心長地說：「你們怎麼好意思拿我的錢，還打我的小孩，表面還給我裝好人？真的沒有愛心、耐心，拜託不要禍害孩子。」她認為如今有保母證、良民證都無法作為保證，讓網友都感到心寒。


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