台中巨蛋「孵蛋」成功　盧秀燕揭3項獨有特色

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台中市政府今召開市政會議，由市長盧秀燕主持，運動局長李昱叡進行「台中巨蛋 全面啟動」專案報告。盧秀燕表示，過去台中因為沒有大型室內場館，很多運動賽事、娛樂表演、國際一流團隊都至其他縣市演出，對台中觀光經濟發展都提出急迫的需求量，未來巨蛋興建之後，中部其他縣市也可以就近享受。
盧秀燕說，台中巨蛋有三個獨有特色，第一，為全國唯一雙蛋設計，由於一個場館進行表演賽事會有彩排時間，還要有拆布景設備的時間，若只有一個場館，則舉辦活動檔次有限，兩個場館則可把彩排和正式演出分開，彩排安排到副場館，正式演出到主場館，如此可以安排更多檔期，對於主場館循環利用更好，可以安排更多演唱會、賽事、展演、會展等活動，經濟效益更高。
盧秀燕表示，第二，台中巨蛋除了擁有功能性場館，還是國際級景觀地標建築，除了能進行娛樂、表演、藝文展出，外觀兼具打卡功能；第三，台中巨蛋完全是市府自己籌措預算，很多縣市有中央補助興蓋，但台中獨立負擔預算，這相當不容易，但台中市做到了。
李昱叡表示，台中巨蛋基地位址機能完善，位於北屯區第14期重劃區，基地面積6.95公頃，台中巨蛋是國際建築大師隈研吾在台灣「首座」公共建築工程，並擁有五大亮點。首先，台中巨蛋為全國唯一雙館巨蛋，主場館有15,500座位席，可舉辦國際頂級賽事、演唱會、展演等活動，副場館3,000至5,000座位席，可作為預賽、暖身、練習場，或中、小型活動場地；第二，台中巨蛋擁有天空迴廊，讓巨蛋變成立體運動場；第三，外圍天空迴廊採大甲藺草編織意象，連結在地文化。
第四，台中巨蛋為黃金級綠建築，以「生態、節能、減廢、健康」等指標群，運用風、熱輻射、採光等，透過數位科技模擬驗證分析，設置綠化與雨水回收系統等智慧設計，達到各項永續綠建築目標，提升使用率與舒適度，標章分級預估可達「黃金級」；第五，台中巨蛋為台灣首次製作1/20大型縮尺模型，進行模擬計算與實驗，並嚴謹考量與科學化，將殘響降至2秒以下，確保巨蛋完工後的高水準音質，讓民眾感受國際級饗宴。