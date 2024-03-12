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白色情人節貼圖來了！LINE免費貼圖14組下載　櫻桃小丸子問早晚安

▲迎接白色情人節到來，LINE本周免費貼圖本周上架，不少都是告白、放閃貼圖，還有可愛的櫻桃小丸子問候早安、晚安。（圖／LINE、記者整理）
▲迎接白色情人節到來，LINE本周免費貼圖本周上架，不少都是告白、放閃貼圖，還有可愛的櫻桃小丸子問候早安、晚安。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

314白色情人節將到來，本周LINE免費貼圖上架更新，其中不少是表達愛意的告白貼圖。官方LINE貼圖小舖今（12）日雖然僅釋出1款「兔子波波」免費貼圖，不過《NOWnews》再挖出架上沒有的5款全新隱藏版，包括應景的情人節貼圖，集結「情人節快樂、抱抱、Love You」等甜蜜文字，早安、午安放閃到晚安，快把握時間下載。

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🟡「貼圖小舖」3月12日新上架

📍LINE禮物 × 兔子波波（點此下載）
下載期限：2024/04/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物品牌名店×牛牛與男友（點此下載）
下載期限：2024/04/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×牛牛與男友​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×牛牛與男友​」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語（點此下載）
下載期限：2024/04/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語​」。（圖／取自LINE）
📍《LINE 熊大上菜》× 三花看家中（點此下載）
下載期限：2024/03/30
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「《LINE 熊大上菜》× 三花看家中​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「《LINE 熊大上菜》× 三花看家中​」。（圖／取自LINE）
📍熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖（點此下載）
下載期限：2024/04/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖（點此下載）
下載期限：2024/04/01
使用效期：永久
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 快樂肥兔（點此下載）
下載期限：2024/03/30
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 快樂肥兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 快樂肥兔」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 恐龍安德里（點此下載）
下載期限：2024/03/27
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 恐龍安德里」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 恐龍安德里」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 昆虫好朋友（點此下載）
下載期限：2024/03/26
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 昆虫好朋友」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 昆虫好朋友」。（圖／取自LINE）
📍蜘蛛夫人（點此下載）
下載期限：2024/03/20
使用效期：90天
取得條件：無條件下載★

 
▲LINE免費貼圖「蜘蛛夫人」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「蜘蛛夫人」。（圖／取自LINE）
📍太鼓達人 RHYTHM CONNECT（點此下載）
下載期限：2024/03/20
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「太鼓達人 RHYTHM CONNECT」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「太鼓達人 RHYTHM CONNECT」。（圖／取自LINE）
📍打開宅神爺 換你當大爺（點此下載）
下載期限：2024/03/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友

 
▲LINE免費貼圖「打開宅神爺 換你當大爺」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「打開宅神爺 換你當大爺」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 蘇蘇島（點此下載）
下載期限：2024/03/17
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇島」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇島」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 屎蛋唐尼歡樂動物園（點此下載）
下載期限：2024/03/14
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 屎蛋唐尼歡樂動物園」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 屎蛋唐尼歡樂動物園」。（圖／取自LINE）
拜年囉！」。（圖／取自LINE）

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