小商人秀惡保母臉書 不滿兒福聯盟說詞「給加害者找理由？」
北市1歲男嬰疑遭劉姓保母與胞妹虐死，更拍照訕笑，引起社會公憤，網紅小商人今（12）日在社群平台貼出劉姓保母臉書與正面照，對於兒福聯盟執行長白麗芳稱「不可能去訪視時把孩子全身都脫光」，不滿稱「講這個是要給加害者有其他理由是吧？」
記者陳威叡／台北報導
小商人表示，自己剛下飛機才看見有虐嬰新聞，其中兒福聯盟執行長白麗芳表示「不可能去訪視時把孩子全身都脫光」，他質疑那麼小的小朋友都要打預防針，社工訪視紀錄拿出來，身上有傷會哭鬧都不知道，「講這個是要給加害者有其他理由是吧？」
小商人表示，抓兇手本來就是應該的，但不要只是一篇要道歉不道歉的理由文就當沒事。應該是需要做個完整的改善方式跟社會做進一步報告，否則誰敢安置小孩。一般社會局都會建議保母家要安裝監視器，應該要強制保母家某些地方裝監視器，他將請託新北市議員山田摩衣質詢社會局，以利追蹤後續發展，防範類似事件。
小商人也說，感謝四叉貓先前的資訊，之前園長之子性侵幼童事件羈押延長，禁止接見、通信，靜候司法處理。另提及割頸案的2位兇嫌， 因《少年事件處理法》規定，延長收容期間不得超過1個月，且以1次為限，因此本月將會被放出來，除非移送地檢署。
小商人稱，如果這2人被放出來然後被年輕人打，到時候又會是社會案件，而這2人犯的都是5年以上的重罪，沒道理不移送地檢署就是了。