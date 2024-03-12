保母虐童惹眾怒！薛瑞元主持專案會議　6點改善措施曝

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衛福部改善措施如下：
一、 有出養必要性應由地方政府評估：不應將評估、媒合、暫時安置及收養後訪視工作全部交給民間團體執行。
二、 兒童不能僅因家庭經濟因素出養：依兒童權利公約精神及兒權法，地方政府對於有經濟困難之兒童與家庭應提供家庭支持與經濟協助，不能僅因經濟貧窮而作為剝奪父母對兒童的照顧；倘有出養需求亦應由地方主管機關進行出養必要性評估，再媒合收出養機構進行出養服務。
三、 縣市政府應與收出養媒合機構密切合作：對於出養兒童，縣市政府應指派專責社工人員和收出養媒合機構充分合作，並應積極訪視了解出養童受照顧情形，對於保母安置資源亦應納入地方政府委託安置照顧範疇管理，以確實掌握兒童受照顧情形。
四、 強化保母的督導及管理機制：針對等待收養期暫時安置或收養者無法親自照顧子女並全日送托者，尤其3歲以下兒童為出養者，政府應較嚴格規範保母的資格條件、訪視頻率、加強家外安置訓練課程、研擬較優薪資待遇。
五、 加強訪視重點及訪員的敏感度：中央將與地方密切合作，督導縣市政府落實年幼兒童受照顧品質的訪視，並強化訪視輔導人員及社工人員的敏感度及訓練。
六、 結合幼兒專責醫師共同關懷未滿3歲兒童發展：本部已推動幼兒專責醫師制度，將強化對脆弱家庭子女、接受政府委託安置及出養兒童，由地方社政主管機關彙整名冊至衛生主管機關，並指定幼兒專責醫師於提供各項幼兒疾病預防與健康服務過程，了解兒童發展及受照顧情形，一旦發生疑似兒虐或不當對待情事，政府即可立即介入處理。
衛福部表示，已安排3月15日邀集專家學者、新北市政府、臺北市政府，召開重大社會事件檢討會議，會中將請兒童福利聯盟文教基金會就案件進行說明並深入討論，中央地方密切合作完善制度，避免憾事再發生。
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