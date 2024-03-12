影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

惡保母虐嬰還拔指甲引公憤！醫曝「這特質」易成施虐者

▲台北市去（2023）年底一名1歲半的男嬰疑似遭保母虐待致死一案爆出後，引起全國眾怒。（圖／翻攝畫面）
▲台北市去（2023）年底一名1歲半的男嬰疑似遭保母虐待致死一案爆出後，引起全國眾怒。（圖／翻攝畫面）

記者林志怡／台北報導

台北市去（2023）年底一名1歲半的男嬰經社會局與兒福聯盟轉介後，疑似遭保母虐待致死，許多民眾認為保母拔幼兒指甲等虐待行為太過殘忍、匪夷所思，甚至懷疑保母是否有精神方面疾患。新莊仁濟醫院精神專科醫師褚得利對《NOWnews今日新聞》指出，不是每個壞人都有精神疾病，不需要在此方面過度連結，但就一般情況來說，精神科確實有「人格疾患」的診斷，尤其其中常被提到的「反社會人格」者，較容易出現違反社會規範與法律的行為。

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北市一名1歲半男嬰凱凱（化名），因為家庭功能不彰、父母都入監服刑無法照顧，因此經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，但不久後凱凱出現呼吸困難、送醫後醫師發現身上有多處傷痕，且左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，並因此通報家暴事件，但不久後仍不幸死亡，劉姓保母與其妹妹將虐待過程才被爆出。

事件爆出後，民眾群情激憤，認為保母行為太過殘忍、不是一般人會做出來的行為。對此褚得利接受《NOWnews今日新聞》電訪時說，很多人在看到一些社會案件、暴力行為時，會聯想是否與精神疾病相關，但事實上精神疾病患者做出這類凌虐他人行為的比例並不高，還是要個別檢視行為者個人情況、不能妄加判斷。

但褚得利指出，精神科所謂「人格疾患」的診斷存在，且常常會有混合型人格疾患、並非單一特質出現的情況，其中民眾較為熟悉、比較常聽到的就是「反社會人格」，這類特質的人容易出現違反社會規範與法律的情況，但與這次凌虐他人、以偷偷摸摸的方式進行，還是有落差。

褚得利說，反社會人格等其他人格疾患特質的形成原因複雜，往往沒有明確的單一因素、多是很多原因造成的，可能與先天特質、後天環境影響有關，其中後天的方面，可能又與小時候的經歷相關，比如曾被凌虐、有不好的遭遇、目睹家暴，卻沒有接受適當的引導，導致當事人學習到不好的行為等。

對於這類人格疾患特質，褚得利說，曾經有不好的經歷的人，如果內心有一些狀況、又沒有學習到好的處理方式，可能就會產生後續的人格問題，但「人心裡都會有黑暗面，不是每個壞人都有精神疾病」，希望民眾看到這類社會事件時，不用過度與精神疾病連結，而要回歸到案件本身去了解情況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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