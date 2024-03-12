惡保母虐嬰還拔指甲引公憤！醫曝「這特質」易成施虐者

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事件爆出後，民眾群情激憤，認為保母行為太過殘忍、不是一般人會做出來的行為。對此褚得利接受《NOWnews今日新聞》電訪時說，很多人在看到一些社會案件、暴力行為時，會聯想是否與精神疾病相關，但事實上精神疾病患者做出這類凌虐他人行為的比例並不高，還是要個別檢視行為者個人情況、不能妄加判斷。
但褚得利指出，精神科所謂「人格疾患」的診斷存在，且常常會有混合型人格疾患、並非單一特質出現的情況，其中民眾較為熟悉、比較常聽到的就是「反社會人格」，這類特質的人容易出現違反社會規範與法律的情況，但與這次凌虐他人、以偷偷摸摸的方式進行，還是有落差。
褚得利說，反社會人格等其他人格疾患特質的形成原因複雜，往往沒有明確的單一因素、多是很多原因造成的，可能與先天特質、後天環境影響有關，其中後天的方面，可能又與小時候的經歷相關，比如曾被凌虐、有不好的遭遇、目睹家暴，卻沒有接受適當的引導，導致當事人學習到不好的行為等。
對於這類人格疾患特質，褚得利說，曾經有不好的經歷的人，如果內心有一些狀況、又沒有學習到好的處理方式，可能就會產生後續的人格問題，但「人心裡都會有黑暗面，不是每個壞人都有精神疾病」，希望民眾看到這類社會事件時，不用過度與精神疾病連結，而要回歸到案件本身去了解情況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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