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康橋校車翻覆！駕駛未受教育訓練　罰2萬元、吊扣牌照1個月

▲今（11）日晚間7時26分許，信義快速道路往信義路方向、象山隧道前，私立康橋中學校車翻覆，車內有3名學生受輕傷。（圖／翻攝畫面）
▲今（11）日晚間7時26分許，信義快速道路往信義路方向、象山隧道前，私立康橋中學校車翻覆，車內有3名學生受輕傷。（圖／翻攝畫面）

記者許若茵／台北報導

昨（11）日晚間，私立康橋中學發生校車翻覆事件，造成17人受傷送醫。公路局表示，事故車輛近6年違規8件、駕駛人近6年違規2件，今（12）日台北市區監理所派員至該事故業者公司安全管理查核，發現駕駛尚未受教育訓練，北市區監理所開罰業者罰2萬元，並吊扣事故車輛牌照1個月。

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私立康橋中學發生校車翻覆事件！昨日晚間7時26分許，北市文山區文山隧道往信義區方向，整輛遊覽車側翻，橫躺隧道中央，車上共有1名駕駛和25位學生，總計有17名學生與司機受輕傷送醫。

公路局台北市區監理所今日上午至龍萊交通公司進行安全管理查核。台北市區監理所說明，本次事故龍萊交通公司889-YY號遊覽車，該車於103年3月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是1月26日，下次定檢日為113年8月13日，事故車輛近6年違規8件；駕駛人駕籍正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。

台北市區監理所表示，今日查核結果，該公司雖有按規定每月進行自主檢查，公司車輛與駕駛員管理皆符合規定，惟對於本案2月5日新進林姓駕駛人尚未實施教育訓練，發生3月11日不幸重大交通事故，該公司實無法規避未善盡管理駕駛人之責。

台北市區監理所將依違反公路法第77條第1項、汽車運輸業管理規則第19條及遊覽車客運業違反公路法77條第1項及第47條事件裁量基準未善盡管理責任規定，掣單舉發新臺幣2萬元整並吊扣事故車輛牌照1個月。另台北市區監理所並已針對該公司肇事同型式車輛1輛，要求公司完成檢修作業並召回臨檢後始得繼續出車營運。

台北市區監理所指出，未來將依警方判定肇事責任調整該公司評鑑等第為不列等，3月份每週實地至業者營業處所查核，後續再視改善成效逐步調整為每月實地查核。另將配合國家運輸安全調查委員會進行事故調查相關作業，如發現龍萊交通公司其他違失，將依規定再進行處罰。

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