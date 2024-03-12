康橋校車翻覆！駕駛未受教育訓練　罰2萬元、吊扣牌照1個月

我是廣告 請繼續往下閱讀
公路局台北市區監理所今日上午至龍萊交通公司進行安全管理查核。台北市區監理所說明，本次事故龍萊交通公司889-YY號遊覽車，該車於103年3月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是1月26日，下次定檢日為113年8月13日，事故車輛近6年違規8件；駕駛人駕籍正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。
台北市區監理所表示，今日查核結果，該公司雖有按規定每月進行自主檢查，公司車輛與駕駛員管理皆符合規定，惟對於本案2月5日新進林姓駕駛人尚未實施教育訓練，發生3月11日不幸重大交通事故，該公司實無法規避未善盡管理駕駛人之責。
台北市區監理所將依違反公路法第77條第1項、汽車運輸業管理規則第19條及遊覽車客運業違反公路法77條第1項及第47條事件裁量基準未善盡管理責任規定，掣單舉發新臺幣2萬元整並吊扣事故車輛牌照1個月。另台北市區監理所並已針對該公司肇事同型式車輛1輛，要求公司完成檢修作業並召回臨檢後始得繼續出車營運。
台北市區監理所指出，未來將依警方判定肇事責任調整該公司評鑑等第為不列等，3月份每週實地至業者營業處所查核，後續再視改善成效逐步調整為每月實地查核。另將配合國家運輸安全調查委員會進行事故調查相關作業，如發現龍萊交通公司其他違失，將依規定再進行處罰。