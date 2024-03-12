影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

兒盟過往爭議被挖出！砸3.7億買辦公室、爆退捐潮　董座這樣說

▲兒盟董事長林志嘉今（12）日召開記者會道歉，一一回應兒盟過往爭議。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.12）
▲兒盟董事長林志嘉今（12）日召開記者會道歉，一一回應兒盟過往爭議。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.12）

記者李琦瑋／台北報導

1歲男嬰凱凱疑遭兒福聯盟簽約的合格保母虐死，各界指責兒盟對於社工與保母的管理流程有疏失，不僅引爆退捐款潮，兒盟過往砸3.7億買辦公室等爭議，也被挖出。兒盟董事長林志嘉今（12）日在記者會上一一回應；執行長白麗芳對於退捐潮則說，虛心接受，尊重所有民眾。

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兒盟接受男童出養委託，卻發生保母虐童致死意外，民眾難以接受兒盟擁45.9億元資產，曾砸3.7億元買下台北市內湖區一處樓層，當辦公室與服務據點，但過往年度支出僅收入的一半不到，質疑「社工訪視偷懶出包」、「拿錢沒做事」，甚至懷疑兒盟打廣告求募捐，卻未將善款用到正事上，爆發退捐聲浪。

林志嘉今天回應，當初買辦公室，除了希望讓員工辦公外，也讓兒盟旗下的服務單位進駐其中，以拓展服務，是一般NGO都有的需求；他承認兒盟經費是有比較多一點，對於支出的問題，有立刻改進，現在年度支出達收入的8、9成以上，甚至讓支出大過收入。

據兒盟官網顯示，2022年共有551,468人次捐款，76.2%為捐贈收入、14.5%為補助收入、2.5%屬義賣收入、0.9%為業務收入；2022年支出中，有63.5%為弱勢兒少與家庭服務、12.5%是一般兒少與家庭服務、11.6%在組織發展、6.8%為兒少福利倡議、5.6%作為行政事務。

至於退捐款潮，白麗芳說，社會大眾對於兒盟的期待很高，若覺得兒盟做得不好，「我們虛心接受」，民眾可以退經費，也都尊重所有民眾，並強調兒盟會繼續努力、繼續加強，不辜負社會大眾的期待。

另外她提到，社工專業在台灣是壓力很大的職業，如此不幸的事件，沒有人希望發生，她很擔心事件不斷發酵，未來恐怕沒有多少人可抱著熱情，繼續投入兒少保護工作。

白麗芳說，相關的訪視資料和照片都已經呈報給檢方，社工也會配合調查，身為執行長，她不想把責任推給社工，也不想幫誰解釋，但想澄清，網路上的發文者並非家屬，大家看到的都是片面截圖，並非事情全貌。

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