兒盟過往爭議被挖出！砸3.7億買辦公室、爆退捐潮　董座這樣說

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林志嘉今天回應，當初買辦公室，除了希望讓員工辦公外，也讓兒盟旗下的服務單位進駐其中，以拓展服務，是一般NGO都有的需求；他承認兒盟經費是有比較多一點，對於支出的問題，有立刻改進，現在年度支出達收入的8、9成以上，甚至讓支出大過收入。
據兒盟官網顯示，2022年共有551,468人次捐款，76.2%為捐贈收入、14.5%為補助收入、2.5%屬義賣收入、0.9%為業務收入；2022年支出中，有63.5%為弱勢兒少與家庭服務、12.5%是一般兒少與家庭服務、11.6%在組織發展、6.8%為兒少福利倡議、5.6%作為行政事務。
至於退捐款潮，白麗芳說，社會大眾對於兒盟的期待很高，若覺得兒盟做得不好，「我們虛心接受」，民眾可以退經費，也都尊重所有民眾，並強調兒盟會繼續努力、繼續加強，不辜負社會大眾的期待。
另外她提到，社工專業在台灣是壓力很大的職業，如此不幸的事件，沒有人希望發生，她很擔心事件不斷發酵，未來恐怕沒有多少人可抱著熱情，繼續投入兒少保護工作。
白麗芳說，相關的訪視資料和照片都已經呈報給檢方，社工也會配合調查，身為執行長，她不想把責任推給社工，也不想幫誰解釋，但想澄清，網路上的發文者並非家屬，大家看到的都是片面截圖，並非事情全貌。
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