怕被器官移植連捐血也不敢！中國「十不青年」引議　比躺平還可怕

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根據《自由亞洲電台》報導，繼數年前的「躺平」之後，今年三月初開始，中國網路流傳著「新時代的『十不青年』」網路文中，其中列出了十條被年輕人躺平的具體行為或是不作為，囊括了中國民眾基本生活範圍和投資，而引發熱議。
這「十不」分別為：不捐血、不捐款、不結婚、不生小孩、不買房、不買彩券、不入股市、不買基金、不扶老人及不感動。
山東一名盧姓網友接受《自由亞洲電台》電台採訪時表示，年輕人不願意捐血是因為擔心自己的器官被強迫移植，「這涉及到器官移植，被某患者配上，導致自己在外面出意外，不捐款是因為年輕人連自己都養不活，還想著別人給自己捐款，況且很多捐款被貪污、炫富」。
該名盧姓網友表示，「十不青年」主要針對2000年之後出生的年輕人，這些年輕人面對巨大的生活壓力，因此不結婚、不生育及不買房子。一名育有兩子的武漢孫姓居民也表示，在巨大的生活壓力下，連做為母親的她也都有此想法，「何況是年輕人」。
北京居民郭利向《自由亞洲電台》表示，因為沒有法治環境，所以在經濟下行的情況下，這些年輕人已經躺平了，直接趴下了，導致出現以上「十不」，「現在人們徹底的放棄了信念，這比躺平還要可怕。」
報導指出，中國國家主席習近平2021年1月提出「東升西降」論斷，意思是作為東方文明代表的中華人民共和國已經崛起和復興，將會取代以美國為代表、逐漸衰落的西方文明，但疫情三年後，中國經濟卻步入衰退期，中國大學生畢業後又找不到工作。
河北大學汪姓校友表示，年輕人的選擇表明他們無奈，「這一代年輕人，他們看不到希望了，所以他們就不去再努力了，還不如躺平，他們希望這一生就這麼平平坦坦的過。」
網路評論人士天路客指出，中國的高房價政策對民眾是一種變相掠奪，即使少數買得起住房的人，最終淪為房奴；「至於『不扶老人』乃是社會潰敗的一種表現。我認為中國社會的信任體系已經崩塌了」。
有輿論認為，無論是「躺平」，還是新時代「十不青年」，均描述了中國一部分年輕人對於社會壓力和競爭的消極回應。他們選擇放棄與他人競爭，過上更為簡單的生活，揭示了社會結構性問題。有年輕人在網上說，他們是「最後一代，沒有下一代」。