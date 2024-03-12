電價工作小組會議即日起連4天召開 經濟部：積極爭取行政院補貼
經濟部自今（12）日起一連4天召開電價工作小組會議，會議期間將會提供台電財務狀況、燃料價格趨勢、物價影響評估等資料提供電價費率審議會委員參考，並於工作小組會議中，決定電價費率審議會召開時間，預計4月公布審議會決定電價調漲幅度。
記者魏妤庭／台北報導
台電電價將調整方案，引發外界熱切關注，這次不限級距全面調漲，就連330度以下的家庭用電，還有曾多次凍漲、甚至調降的的120度以下，也即將調漲。儘管台電強調調漲傾向用電大戶承擔較多，以調漲5%計算，330度以下的家庭用電戶，每月也需多付34元，影響家庭近1400萬戶。
不過，台電電價調漲方案，與行政院承諾撥款補貼台電虧損金額也有關聯性，據傳有1000億元、也有1500億元，對此，經濟部長王美花今日表示，經濟部目前已向行政院積極爭取，行政院還在盤算與作業中，目前電價尚未定案，等待時間內還是會加緊工作小組作業，調漲幅度要等行政院決定補貼金額後才會知道，所以目前沒有確定金額。
電價費率審議會開會時間預計在3月中下旬，今日召開第1次工作小組會議，在審議會召開前規劃召開4次，也就是說，接下來的週三、週四、週五，每日都會召開工作小組會議，待4月就可得知電價調漲幅度。