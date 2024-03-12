雙寶媽陳明真痛斥虐童案！籲當保母先做心理評估：很心痛
王重正執導國片《看到靈魂的那隻眼 師公》今（12）日舉行首映會。被問到1歲男童凱凱（化名），遭到劉姓姊妹保母虐待致死案，育有一對雙胞胎兒子的陳明真痛斥：「太不可思議！這麼多小孩受虐，真的讓人很心痛。」認為保母資格應該加考心理評估。
記者黃雅琪／台北報導
「長腿姊姊」陳明真與季忠平婚後育有一對雙胞胎兒子，為人母的她相當不捨遭施虐的男童凱凱，她不解的說：「現在保母考執照之外，應該還要增加心理評估，已經少子化（很嚴重）還這麼多小孩受虐，真的讓人很心痛。」
陳明真為拍攝電影《看到靈魂的那隻眼 師公》在澎湖住了好幾天，坦言能順道欣賞當地風景很開心！她對於育兒很有心得，直言小孩的品德文化要從小教育，希望大家都能進戲院看電影：「讓大家感受到台灣的善良文化。」《看到靈魂的那隻眼 師公》3月22日全台上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道