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雙寶媽陳明真痛斥虐童案！籲當保母先做心理評估：很心痛

▲痛斥虐童案保母，陳明真（左）不捨喊：「很心痛！」呼籲當保母資格應該加上心理評估。（圖／鳳凰藝能）
▲痛斥虐童案保母，陳明真（左）不捨喊：「很心痛！」呼籲當保母資格應該加上心理評估。（圖／鳳凰藝能）

記者黃雅琪／台北報導

王重正執導國片《看到靈魂的那隻眼 師公》今（12）日舉行首映會。被問到1歲男童凱凱（化名），遭到劉姓姊妹保母虐待致死案，育有一對雙胞胎兒子的陳明真痛斥：「太不可思議！這麼多小孩受虐，真的讓人很心痛。」認為保母資格應該加考心理評估。

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▲陳明真出席國片《看到靈魂的那隻眼 師公》首映記者會。（圖／鳳凰藝能）
▲陳明真出席國片《看到靈魂的那隻眼 師公》首映記者會。（圖／鳳凰藝能）
「長腿姊姊」陳明真與季忠平婚後育有一對雙胞胎兒子，為人母的她相當不捨遭施虐的男童凱凱，她不解的說：「現在保母考執照之外，應該還要增加心理評估，已經少子化（很嚴重）還這麼多小孩受虐，真的讓人很心痛。」

陳明真為拍攝電影《看到靈魂的那隻眼 師公》在澎湖住了好幾天，坦言能順道欣賞當地風景很開心！她對於育兒很有心得，直言小孩的品德文化要從小教育，希望大家都能進戲院看電影：「讓大家感受到台灣的善良文化。」《看到靈魂的那隻眼　師公》3月22日全台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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