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瓦城泰統去年獲利創新高！配發股利11元　今年可望續佳績

▲瓦城泰統集團2023年全年累計營收達到57.23億元，較去年成長近12億，年增率高達26.10%。（圖／品牌提供）
▲瓦城泰統集團2023年全年累計營收達到57.23億元，較去年成長近12億，年增率高達26.10%。（圖／品牌提供）

記者許若茵／台北報導

瓦城泰統集團2023年繳出歷史營收新高的亮眼成績單，合併營收年成長26.10%達新台幣57.23億元、營業毛利29.90億元、營業利益5.59億元、歸屬母公司稅後淨利4.40億元，四大財務指標皆寫掛牌後新高，毛利率及營業利益率分別為52.23%及9.77%，每股盈餘12.37元。經董事會決議發放現金股利10元，股票股利1元，合計發放股利11元，配發率88.92%。

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瓦城泰統集團表示，透過多品牌策略大啖市場版圖，時時香攜手1010湘站穩全台中式連鎖餐飲龍頭集團採多品牌經營策略，旗下樂子the Diner、BO BO等新店陸續亮相，擴大客群與餐飲類型，並針對各地特色商場及商圈量身展店，2023年瓦城新增2家、時時香新增7家、樂子the Diner新增1家、BO BO新增1家，齊力締造營收26.10%雙位數成長。全新品牌BO BO以獨特的泰式炒河粉為亮點，開幕至今廣獲好評，首假日翻位率逾6次，成功擴大客群與餐飲類型，成長空間寬廣可期。

在瓦城穩坐全台最大泰式連鎖餐飲品牌的同時，瓦城泰統集團揭露，時時香於2023年從15家擴展至到22家，充分顯現集團的規模化實力，結合旗下另一中菜品牌1010湘，雙品牌店數已站穩全台中式連鎖餐飲龍頭地位，而時時香也將在2024年積極展店，持續拓展全台重要商圈。

瓦城泰統集團提到，2024年2月集團合併營收高達6.39億元、年增率46.80%，累計營收高達10.87億元、年增率-0.09%，係因去年度假日天數差異，若還原假日天數，年增率為1.67%。二月適逢農曆春節七天連假及西洋情人節旺季，搭配尾牙春酒銷售熱潮助攻，月營收再創歷史單月第二高的紀錄。

展望未來，瓦城泰統集團持續聚焦於台灣市場，深化布局並發揮多品牌綜效，2024年將持續以雙位數店成長進行門店擴展，並於3月搶先開出非常泰及1010湘食堂，雙品牌齊進駐台中誠品480，後續也將運用多品牌展店策略，靈活應對市場需求。另借助數位行銷工具，集團旗下wa10 App近期推出「wa10會員加碼百萬現金」活動，持續透過數位系統針對旗下品牌會員進行多元化互動，帶動顧客再訪集團旗下各品牌餐廳，達到活化會員經營之目標。

海外布局方面，瞄準美國目前泰系單一連鎖餐廳不超過 5 家，市場發展潛力龐大，美國首店將插旗南加州，持續以「東方爐炒廚房連鎖化系統」為核心優勢，搭配在地消費需求，提供瓦城「一致的美味」。

瓦城泰統集團持續厚植研發實力，藉由推出新產品與新品牌，創造話題及吸引新客群之餘，更積極建置硬體資源後盾。集團以台灣為基地打造的業界首創「全球研發中心」，預計將於今年下半年正式啟用，導入創新思維及全新技術，整合「菜色研發中心」、「廚藝學院」、「資源運籌中心」、「食品安全中心」以及「物流中心」等五大重要功能，強化集團核心競爭力，大幅提升展店佈局及資源統籌效率，有助加速擴張全球市場版圖，同時勢必增強集團後勤能力，更有助增添營收成長動能。
 

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