瓦城泰統去年獲利創新高！配發股利11元　今年可望續佳績

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在瓦城穩坐全台最大泰式連鎖餐飲品牌的同時，瓦城泰統集團揭露，時時香於2023年從15家擴展至到22家，充分顯現集團的規模化實力，結合旗下另一中菜品牌1010湘，雙品牌店數已站穩全台中式連鎖餐飲龍頭地位，而時時香也將在2024年積極展店，持續拓展全台重要商圈。
瓦城泰統集團提到，2024年2月集團合併營收高達6.39億元、年增率46.80%，累計營收高達10.87億元、年增率-0.09%，係因去年度假日天數差異，若還原假日天數，年增率為1.67%。二月適逢農曆春節七天連假及西洋情人節旺季，搭配尾牙春酒銷售熱潮助攻，月營收再創歷史單月第二高的紀錄。
展望未來，瓦城泰統集團持續聚焦於台灣市場，深化布局並發揮多品牌綜效，2024年將持續以雙位數店成長進行門店擴展，並於3月搶先開出非常泰及1010湘食堂，雙品牌齊進駐台中誠品480，後續也將運用多品牌展店策略，靈活應對市場需求。另借助數位行銷工具，集團旗下wa10 App近期推出「wa10會員加碼百萬現金」活動，持續透過數位系統針對旗下品牌會員進行多元化互動，帶動顧客再訪集團旗下各品牌餐廳，達到活化會員經營之目標。
海外布局方面，瞄準美國目前泰系單一連鎖餐廳不超過 5 家，市場發展潛力龐大，美國首店將插旗南加州，持續以「東方爐炒廚房連鎖化系統」為核心優勢，搭配在地消費需求，提供瓦城「一致的美味」。
瓦城泰統集團持續厚植研發實力，藉由推出新產品與新品牌，創造話題及吸引新客群之餘，更積極建置硬體資源後盾。集團以台灣為基地打造的業界首創「全球研發中心」，預計將於今年下半年正式啟用，導入創新思維及全新技術，整合「菜色研發中心」、「廚藝學院」、「資源運籌中心」、「食品安全中心」以及「物流中心」等五大重要功能，強化集團核心競爭力，大幅提升展店佈局及資源統籌效率，有助加速擴張全球市場版圖，同時勢必增強集團後勤能力，更有助增添營收成長動能。