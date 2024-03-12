名家論壇》泰華眼裡的泰國／不愛賺錢的泰國人

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第二點是泰國人的個性。眾所周知，泰國人非常隨和、悠閒，對於許多事情都不會太過焦慮。就連在金錢方面也是如此，泰國人似乎是我所見過最不在乎賺錢的人。或許要理解這一點，我們得回顧泰國的歷史。泰國長期以來以農業為主要經濟活動，而農業工作大多需要耐心等待，等待收成、等待種植。在閒暇之餘，泰國人習慣於聊天、唱歌，因此他們顯得更樂觀、更輕鬆。
這樣的個性再加上缺乏有關金錢的教育，造就了泰國人對待金錢的隨性態度。他們往往會根據手上的金錢多寡來隨意消費，不會刻意儲蓄。存錢的概念對許多人來說可能並不熟悉，尤其在收入不穩定的情況下更是如此。泰國人通常不會拼命地去賺錢，也不會刻意儲蓄。對許多人來說，退休後回到老家養雞養魚、種田種菜自給自足就足夠了。他們相信未來的錢未來再說，現在賺的錢就用在當下。未來的問題留給未來的自己去解決。
在泰國生活過的人都會習慣這樣的情況。例如，許多餐廳或店家都會按照他們自己的時間表營業，宣稱關門就關門，開門就開門。你可能經常會遇到明明寫著十點開門，但到了十點店還是關門的情況，或者六點說關門，但四五點就已經關門了，因為他們想回家休息。當你約定好老師、教練、水電工或其他服務時，如果當天取消，他們會退還你的錢，甚至有時候你會想要付錢，但他們對於你的錢似乎不太感興趣，也不會特別努力去賺取你的錢。如果約不到，他們可能會覺得太麻煩而放棄。
在泰國，不論是買房子或者尋找室內設計師或工程師等服務，都可能會遇到類似的情況。雖然時間和價格都已經溝通好了，但有時工作進度緩慢，甚至完全不按照約定進行，他們會隨意丟下工作不理會，甚至會退還已經支付的款項，然後去找其他工作。儘管他們只要努力完成工作就能得到報酬，但他們並不這樣想，他們會覺得這樣太累了，所以索性放棄。
有時候，他們甚至會輕鬆地說：「我無法接下這份工作了，錢我退還給你。」然後當他們想賺錢時，又會回來問你是否有工作給他們。這種情況時常發生，不免令人感到無奈。有些時候，只需要一通電話就能賺錢，但他們卻放棄了這個機會。這種情況也表現在其他方面，例如計程車司機如果不想載客，可能會直接拒絕服務。總之，泰國人可能是最不積極去賺取金錢的民族之一。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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