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00939、00940申購爆量不只因台股好 　財經網美分析這原因是關鍵

▲最近台股ETF相當受股民歡迎，其中00939及00940更是申購爆量，財經網美胡采蘋感嘆大賣肯定是打中市場需求。（圖／NOWnews資料照片）
▲最近台股ETF相當受股民歡迎，其中00939及00940更是申購爆量，財經網美胡采蘋感嘆大賣肯定是打中市場需求。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

近來台股ETF討論最熱烈的，除了上週統一台灣高息動能（00939）外，就屬昨（11）日開始募集的元大台灣價值高息ETF（00940），才開放申購的第1天就傳募集金額飆破600億元，打破歷史紀錄。這也讓財經網美胡采蘋感嘆，市場早就說ETF太多，沒想到能大賣成這樣，這種熱賣一定是打中某些市場需求，不單純是台股行情好。

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胡采蘋今（12）日早上就在臉書發文，驚嘆00940居然在一天內就打破00939的紀錄，以645億元搶回王座，更直呼「孩子，不是我在講，我覺得我們都金字塔底層」。接著她又再發文表示，00939和00940讓她感觸很深，市場上早就在說ETF太多，沒想到還能大賣成這樣，肯定是打中某些市場需求，而不單純是台股行情好。

胡采蘋進一步指出，「發行公司一定是找到了某些市場痛點」，比如申購門檻低到1萬、1萬5，大學生也能開戶，降低理財門檻。門檻低，符合資格的人就多，要處理的帳戶數量就變得很多，「所以這次到處大當機不是沒有原因」。

胡采蘋提到，自己讀過的上海商銀創辦人陳光甫傳記，陳光甫清末民初在中國非常亂的時候創辦銀行，當時都是找大戶拿存款，但他堅持辦1元存摺，更叫行員不要刻薄販夫走卒，沒錢的人也能存錢，從沒錢到有錢，就有理財需求，以後就會是他們的客戶。

胡采蘋指出，這次兩大基金特色是月配息，比過去高股息主流季配息更降低門檻，暑假存2個月，開學交學費了，也有2個月的配息可拿。行政麻煩但便利客戶，降低分紅門檻的設計，明顯對市場具有說服力。此外，民眾苦於銀行低利率已久，去年ETF熱潮具有高債息和降息的交易價格漲幅，相當受市場歡迎。因此，她認為可能是兼具利息和價格的優點，觸發了這兩檔基金的設計理念。

胡采蘋表示，這件事告訴我們，市場上還是有很多需求是未被滿足，不論金融業或科技業、餐飲旅館零售電商，好好設計產品，把產品做好、賣好，永遠都有空間。並稱讚「這兩檔產品真的是教案等級」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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