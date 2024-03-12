00939、00940申購爆量不只因台股好 　財經網美分析這原因是關鍵

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胡采蘋進一步指出，「發行公司一定是找到了某些市場痛點」，比如申購門檻低到1萬、1萬5，大學生也能開戶，降低理財門檻。門檻低，符合資格的人就多，要處理的帳戶數量就變得很多，「所以這次到處大當機不是沒有原因」。
胡采蘋提到，自己讀過的上海商銀創辦人陳光甫傳記，陳光甫清末民初在中國非常亂的時候創辦銀行，當時都是找大戶拿存款，但他堅持辦1元存摺，更叫行員不要刻薄販夫走卒，沒錢的人也能存錢，從沒錢到有錢，就有理財需求，以後就會是他們的客戶。
胡采蘋指出，這次兩大基金特色是月配息，比過去高股息主流季配息更降低門檻，暑假存2個月，開學交學費了，也有2個月的配息可拿。行政麻煩但便利客戶，降低分紅門檻的設計，明顯對市場具有說服力。此外，民眾苦於銀行低利率已久，去年ETF熱潮具有高債息和降息的交易價格漲幅，相當受市場歡迎。因此，她認為可能是兼具利息和價格的優點，觸發了這兩檔基金的設計理念。
胡采蘋表示，這件事告訴我們，市場上還是有很多需求是未被滿足，不論金融業或科技業、餐飲旅館零售電商，好好設計產品，把產品做好、賣好，永遠都有空間。並稱讚「這兩檔產品真的是教案等級」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。