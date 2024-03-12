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網球／Djokovic遭世界排名123小將爆冷淘汰！回擊穩定性更勝球王

▲世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在印地安泉大師賽32強遭到世界排名123名小將爆冷淘汰。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在印地安泉大師賽32強遭到世界排名123名小將爆冷淘汰。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在今（12）日參加印地安泉大師賽32強，挑戰拿下個人生涯的第6座冠軍獎盃。然而，卻被世界排名123的義大利20歲小將納迪（Luca Nardi）以6：4、3：6、6：3爆冷淘汰，無緣闖進男單16強。即便Djokovic賽後直言，是自己表現的太糟糕，但回顧整場比賽，Luca Nardi的表現確實相當亮眼。

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比賽首盤，Nardi頻繁嘗試上網進攻，給予球王壓力，讓Djokovic在首盤第5局遭到破發，並獲得小幅度領先。比賽進行到第10局，Nardi拿下40：15領先，靠著發球迫使Djokovi發生回擊失誤，成功搶下第一盤。

進入第二盤後，輪到Djokovic開始採取網前進攻，連破Nardi兩次發球局，成功以6：3守住第二盤。來到末盤，兩方都逐漸改採守勢，但Nardi在底線抽球方面顯得更為穩定，甚至時常抓到機會上網截擊，最終以6：3拿下決勝盤，爆冷淘汰球王Djokovic。

年僅20歲的Nardi面對以底線回球穩定性著稱的Djokovic豪不遜色，在整場的底線對拍中，Nardi多次守下Djokovic角度刁鑽且迅速的底線長球進攻。甚至，利用防守回擊後的空檔，主動進行對角反向抽球，或是採正手加壓的直線進攻，都讓Djokovi回防不及而失分。

數據方面，Nardi的首發成功率71.1％更優於Djokovic的60％，更重要的是，Djokovic整場發生19次非受迫性失誤，而Nardi則僅有9次，或許也是如此Djokovic才會在賽後表示對於自己感到失望。

Nardi在賽前曾透露，此役應該是他人生中最棒的經驗，因為可以和自己的偶像交手，所以非常興奮。而在賽後接受採訪時，他則表示：「在這個晚上之前，沒人認識我，希望觀眾喜歡這場比賽，我對這場比賽非常高興。」

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