大S保母跳抖音曝豪宅裝潢！求網友別問汪小菲 「他們是我家人」
汪小菲和大S於2021年離婚後，靠著帶貨直播狠賺人民幣，在抖音唱歌跳舞樣樣來，他把直播這套教給幫忙照顧大S家人的保母「小楊阿姨」，如今小楊阿姨竟也成了抖音名人，在大S豪宅裡跳起廣場舞，背景裝修豪華又有格調，讓人一窺名人的品味，不過小楊阿姨以歌舞會友，特別求網友別問大S、汪小菲的家事紛擾，「他們兩家都是我的家人」。
記者江芷稜／綜合報導
大S家人出生後，汪小菲聘請小楊阿姨到台灣工作，幫忙照顧小朋友，一去就是8年多，即使他們離婚，她還是留在台灣幫忙，深獲兩方的信任。最近小楊阿姨終於露臉了，跟汪小菲一起直播帶貨，成為名人博主。她感謝抖音讓她得到了許多粉絲，空閒時跳跳舞，在外打工就沒有這麼想家，也提醒粉絲不要過問名人家事，「他們兩家的家事不要問，也不要寫在評論裡，這對我來說是最好的支持」。
小楊阿姨抖音帳號曝光後，目前已有2萬多人關注，儘管保母沒有和大S同框，但影片背景疑似是大S的信義豪宅，蹭著大S的名號，小楊阿姨跳舞又沖上新聞微博熱搜，大S的4億元愛巢內部空間寬敞，裝修一覽無遺，擺設相當簡單，看上去很有格調，網友也紛紛討論「大S的家裡裝修挺低調奢華」。
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