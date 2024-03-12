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住社區大樓藏致命痛點！「拼命省電」超無感　苦主認：4月後更怕

▲有苦主分享長期居住社區大樓，發現「省電」超無感，因為公共電費常常是自家用電的好幾倍金額。（圖／NOWnews資料照片）
▲有苦主分享長期居住社區大樓，發現「省電」超無感，因為公共電費常常是自家用電的好幾倍金額。（圖／NOWnews資料照片）

記者潘毅／綜合報導

社區大樓不用自己追著垃圾車跑、又有管理員能代收包裹，相當適合雙薪家庭，更是許多首購族年輕人的最愛。不過就有苦主分享長期居住下來，最難以接受的痛點，就是「拼命省電」超無感，因為公共電費常常是自家用電的好幾倍金額，遭遇曝光也掀起共鳴，更有苦主感慨：「4月之後更害怕」。

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住進社區大樓省電無感！節儉者嘆：都在幫別人繳電費

近期有民眾在臉書社團「爆廢公社」上發文，分享自己最近3月份收到的電費單據，上頭顯示1至2月份的流動電費為584元，用電度數不超過330度，因此收費級距只到達每度2.1元。

▲台電住宅用電收費級距表。（圖／取自台電網站）
▲台電住宅用電收費級距表。（圖／取自台電網站）
不過再往下一看，會發現電費單上的「分攤公共電費」，收費是1367.9元，直接比當事人自己家裡用電價格貴上2.5倍之多，讓他相當感慨「我是一個被公用電費耽誤的勤儉人」。

當事人的遭遇曝光後，立刻吸引大批節電社區住戶深有同感：「我們社區也是公共電費很高」、「住社區的痛點，都感覺在幫別人繳電費」、「4月還要漲電價，越想越害怕了」、「社區公共電費很有感」、「公設+電梯超多或是燈具老舊都會飆高，最後我的解決方法是搬走」。

▲有社區住戶抱怨，公共電費常常是自己家用電的好幾倍。（圖／取自爆廢公社）
▲有社區住戶抱怨，公共電費常常是自己家用電的好幾倍。（圖／取自爆廢公社）
社區大樓公共電費好貴！契約容量成為關鍵

今年4月電價上漲的消息頻頻傳出，也讓許多社區住戶更開始擔憂，今年的公共電費價格會更加可觀。究竟社區「公共電費」主要都用在哪裡？基本上，社區的電梯、24小時開啟的走廊燈具及管線的馬達等等，都是大量用電的公設。

至於為何社區大樓公共電費會這麼貴？其實社區管委會都會向台電申請「契約容量」，一般新社區來說，建商通常會習慣「寧高勿低」，申請較高契約電量，因此新住戶都會覺得首年公共用電驚人。

▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項「電梯站位」心理測驗，要來測你的細心程度和不為人知的秘密。（示意圖／取自unsplash）
▲社區大樓有著電梯以及大量燈具，公共用電的費用也常常讓住戶荷包大失血。（示意圖／取自unsplash）
對此，台電也曾表示，只要住戶同意，管委會可代表社區向台電提出降低契約容量，但若契約容量調到過低，很可能會「超約」，反而會被台電加收一筆「超約附加費用」，因此建議等住戶都入住確認用電總量一段時間後，找出最適合的契約容量，的確可省下一筆可觀電費。

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