中國長沙保姆「狂摔10月嬰」 僅遭拘留12天、罰款人民幣5百元
台北市傳出一起1歲半男嬰遭保姆虐死案，消息引發各界譁然，對於相關法規制定和裁罰標準也產生積極討論。中國近年也曾爆發類似的虐嬰案件，但最終當局僅以涉嫌「故意傷害」違法將犯案保姆處以行政拘留12天，並罰款500元人民幣，一時間掀起社會激憤。
國際中心楊智傑／綜合報導
2019年1月中國網路上流傳一部「虐童影片」，從畫面當中可以看到保姆在照顧10個月大的嬰兒時，不僅因為覺得嬰兒哭鬧太吵就強行摀住嬰兒口鼻，還像抓娃娃一般把嬰兒摔在沙發上，甚至將其身體「倒頭栽」倒掛並丟向地板，畫面曝光後瞬間掀起民間大批輿論抗議，也促使當局介入調查。
中國長沙市公安局在當時指出，經調查發現上傳影片者是當地望城區一位楊小姐，上傳影片時並未報警，她先是發現孩子平常哭鬧不止，透過監視器才發現52歲的羅姓保姆平常就會對嬰兒進行毆打、狂摔等行為，所幸帶小孩到醫院進行檢查後，並未出現身體異常。
然而，中國官媒《新華網》報導相關案情時，不僅避重就輕先強調網路影片稱「家長已經報警」並非屬實，最後犯案保姆也僅被公安機關給予行政拘留12日並處罰款人民幣500元的處罰，報導文章遭大批中國網友轉發並批評這個結果讓人氣憤，「這個犯罪成本也太低了」、「一個月保姆賺幾萬，你罰她五百，她會有不敢再犯的感悟嗎？可笑的制裁」、「拘留12天能夠改變什麼嗎？」
儘管官方表示案件仍在進一步調查之中，但至今相關單位並未向大眾給出最新案情報告與懲處結果。