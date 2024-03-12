名家論壇》何仁崴／虐童致死案的法律分析

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我國雖非兒童權利公約締約國，仍然將兒童權利公約作為法律，並訂有施行法，早在民國103年就開始施行了。該公約第十九條這麼記載著：
「1.締約國應採取一切適當之立法、行政、社會與教育措施，保護兒童於受其父母、法定監護人或其他照顧兒童之人照顧時，不受到任何形式之身心暴力、傷害或虐待、疏忽或疏失、不當對待或剝削，包括性虐待。
2.此等保護措施，如為適當，應包括有效程序以建置社會規劃對兒童及其照顧者提供必要之支持，並對前述兒童不當對待事件採取其他預防方式與用以指認、報告、轉介、調查、處理與後續追蹤，以及，如適當的話，以司法介入。」
而國內在92年就已經施行兒童福利法，現行法於100年即更名為兒童及少年福利與權益保障法，並經多次修正，以保障未滿18歲之人。其中，第49條第1項，分別列出任何人不得對兒童及少年做的行為：
「任何人對於兒童及少年不得有下列行為：
一、遺棄。
二、身心虐待。
三、利用兒童及少年從事有害健康等危害性活動或欺騙之行為。
四、利用身心障礙或特殊形體兒童及少年供人參觀。
五、利用兒童及少年行乞。
六、剝奪或妨礙兒童及少年接受國民教育之機會。
七、強迫兒童及少年婚嫁。
八、拐騙、綁架、買賣、質押兒童及少年。
九、強迫、引誘、容留或媒介兒童及少年為猥褻行為或性交。
十、供應兒童及少年刀械、槍砲、彈藥或其他危險物品。
十一、利用兒童及少年拍攝或錄製暴力、血腥、色情、猥褻、性交或其他有害兒童及少年身心健康之出版品、圖畫、錄影節目帶、影片、光碟、磁片、電子訊號、遊戲軟體、網際網路內容或其他物品。
十二、迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害之環境。
十三、帶領或誘使兒童及少年進入有礙其身心健康之場所。
十四、強迫、引誘、容留或媒介兒童及少年為自殺行為。
十五、其他對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為。」
若違反第49條第1項，除了刑事責任外，兒童及少年福利與權益保障法（以下簡稱兒少法）並有下列行政管制設施：
- 養父母對養子女為之，可宣告終止收養關係（兒少法第20條）；
- 不得擔任居家式托育服務提供者（兒少法第26-1條第1項第3款）；
- 相關業務人員24小時內向主管機關通報責任（兒少法第53條第1項第3款）；
- 主管機關對保護個案之處遇計畫（兒少法第64條第1項）；
- 被害者去識別化（兒少法第69條第1項第1款）；
- 父母、養父母停止親權（兒少法第71條）；
- 不得擔任兒童及少年福利機構之負責人或工作人員（兒少法第81條第1項第2款）；
- 不得擔任兒童課後照顧服務班及中心之負責人或工作人員（兒少法第81-1條第1項第2、3款）；
- 違反者罰款與公布姓名（兒少法第97條）；
- 強制接受親職教育輔導（兒少法第102條第1項第4款）。
上開管制或為剝奪行為人工作權、身分關係，或為以公布姓名的方法以使人得以考量行為後果嚴重性，不只是需要負擔前開行政責任，以下的刑事責任在刑法中亦屬較重之罪：
「稱凌虐者，謂以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待行為。」（刑法第10條第7項，此為法律上名詞定義）；
「對於未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處六月以上五年以下有期徒刑。
意圖營利，而犯前項之罪者，處五年以上有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。
犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；致重傷者，處五年以上十二年以下有期徒刑。
犯第二項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或十二年以上有期徒刑；致重傷者，處十年以上有期徒刑。」（刑法第286條，對未滿18歲之人凌虐罪）。
又，前開刑法第286條第3項前段虐童致死罪，依照國民法官法第5條第1項第1、2款規定，屬「一、所犯最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪。」、「二、故意犯罪因而發生死亡結果者。」係應行國民參與審判之案件，倘若檢察官以此起訴，應會進入國民法官程序，該事件將再次受矚目，反映國民正當法律感情。
虐待兒童的代價如此鉅大，能不能不要再有兒童遭受虐待呢？
●作者：何仁崴／ 律師
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