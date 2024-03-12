環台賽專訪／吳之皓退役的交叉路 忍腿傷痛楚連兩站拿中華隊第一
2024年自由車國際環台大賽，本屆中華隊運氣不佳，首站就受到主集團摔車波及，損兵折將，李冠賢和盧紹軒陸續退賽，而最年長的車手吳之皓則忍受腿部傷勢，挺身而出，在第二、三站都是全隊排名最佳的車手，展現老將的價值。
記者路皓惟/台中報導
34歲的吳之皓過去曾參加4屆環台賽，第一次是在2017年，本次在馮俊凱轉站日本宇都宮車隊後，成為車隊的老大哥，也用經驗幫助隊友，尤其在擅長的登山路段，屢屢建功。
原本一度萌生退意的吳之皓，在Bryton車隊找到生涯第二春，他說，「很幸運Bryton成立後，給我很多機會，老闆也很照顧車手，讓我有舞台繼續奮戰，能當選手是很幸福的事。」
經歷無數國內外賽事的洗禮，吳之皓遇到突發狀況也能處之泰然，「以前很容易慌亂，且應變能力不夠，但現在可以冷靜思考，且用享受的心態騎車，感覺很不一樣。」
本次中華隊運氣欠佳，首站台北站摔車又爆胎，差點滅團，吳之皓坦言，「第一次遇到這種狀況，腳也不太舒服。不過逆境中仍要想辦法去面對，接下來中華隊剩下3名車手，還是會全力以赴，鎖定單站冠軍。」
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