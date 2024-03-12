韓國瑜出手了！才剛被傅崐萁嗆聲 立法院總務處長今因這事被拔官
立法院長韓國瑜在新春團拜時，向立法院職員說重話「每個單位螺絲一定要栓緊」，之後又被媒體踢爆，韓在院務會議上動怒，甚至還講出「接受廠商吃喝不能去第二攤」之語，疑似掌握院內有處室長期跟廠商不當宴飲和特殊場合證據。沒想到立法院今日下午就發布公文，立法院總務處長周傑遭到拔官，調任參事室參事並代理總務處長，被視為韓國瑜出手整頓立法院人事。
記者林怡昕／台北報導
第11屆立委上任，許多辦公室開始裝潢，然而院內盛傳，如果沒有找立法院提供的三家廠商，在核銷經費時恐有困難，更傳出立委被「敲竹槓」，要將一張桌子移動約10公尺，廠商竟報價1300元，且立委的桌子報價一個5萬元、椅子1萬1300元，全都是天價豪華座椅規格，有裝潢報價浮報之嫌。
韓國瑜在新春團拜時，向立法院職員說重話，表示「每個單位螺絲一定要栓緊」，更說「不教而殺當然謂之虐」，善意提醒大家每個環節都要做好，接著又傳出韓國瑜在院務會議上下重話，指新國會新氣象，不允許發生官員接受飲宴等情形。
甚至在近日司法委員會上，有立委提議，要比照其他委員會設置備質詢台，當時立法院總務處長周傑卻稱要等休會再改，讓傅崐萁大爆氣，批評「開什麼玩笑、搞什麼東西」，質疑擺2張桌子有要這麼麻煩嗎，立法院總務處形象跌落谷底。
沒想到立法院今日下午就發布公文，立法院總務處長周傑遭到拔官，調任參事室參事並代理總務處長，被視為韓國瑜出手整頓立法院人事。