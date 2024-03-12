中信兄弟大巨蛋主場最貴3580元！內野1880元　創中職門票歷史紀錄

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2024中信兄弟開幕戰即將在4月3日（三）及4日（四）連續兩天於台北大巨蛋舉行，為了紀念大巨蛋啟用後中信兄弟首次全主場賽事，球團特別製作「紀念球衣」、「猛象提袋」以及「應援方巾」提供給當天進入大巨蛋的球迷朋友一起為中信兄弟應援加油！其中，開幕戰首日（4/3）紀念球衣更是添加「中信兄弟首場大巨蛋」的設計巧思，次日（4/4）賽後球團也將舉行「官大元選手的引退儀式」。
頑童、ENERGY到場獻唱
此外，在開幕戰主題週兩天球團邀請重量級表演嘉賓－超人氣團體「頑童MJ116」及「ENERGY」分別在兩日蒞臨中信兄弟大巨蛋主場為球迷們熱力開唱，為中信兄弟大巨蛋開幕週增添豐富的觀賽體驗，敬邀百萬象迷開幕週兩天進場看球，一起用「黃海」來攻佔大巨蛋！
阪神甲子園球場日100週年大巨蛋特仕版
中信兄弟除了公布兩天大巨蛋的開幕戰外，球迷們關心的「阪神甲子園球場日100週年大巨蛋特仕版」，將於6月15日及16日連續兩天在大巨蛋舉行，除了一樣享有入場限定紀念贈品，平日內野熱區票價更是不到千元。
VIP尊爵席售價3580元創中職紀錄
另外中信兄弟今年也在球場的貴賓保留區，特別保留200席座位設置台北大巨蛋限定「VIP尊爵席」，提供給球迷朋友們享有貴賓級的體驗，採間隔入座，寬敞舒適，服務上更是享有尊爵禮遇，提供多項額外的軟性服務，包含賽後親自體驗大巨蛋的球場草皮、享有整場賽事專人服務與精緻餐點、啤酒無限暢飲等。此外，貴賓專屬停車位、VIP快速通道更是加碼提供給球迷朋友尊爵的服務，尊爵的看球體驗盡在中信兄弟主場賽事！
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