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中信兄弟大巨蛋主場最貴3580元！內野1880元　創中職門票歷史紀錄

▲中信兄弟公布台北大巨蛋主場票價，創下中職紀錄。（圖／記者林之越攝）
▲中信兄弟公布台北大巨蛋主場票價，創下中職紀錄。（圖／記者林之越攝）

記者吳政紘/綜合報導

中信兄弟今（12）日公布，2024年大巨蛋全主場賽事票價，開幕戰主題週內野熱區1,880元，還享有多樣大巨蛋專屬紀念贈品。另因應中信兄弟首次進入大巨蛋展開全主場賽事，球團也細分各區域規劃出多種票價區間，提供給球迷朋友多樣化的選擇與看球體驗。此外，球團也在貴賓席保留區特別保留出限量200席的「VIP尊爵席」，售價3580元，創下中職門票歷史紀錄。中職例行賽門票紀錄原為1880元，由今年味全龍所創下，季後賽是2021、2022年樂天桃猿所訂下的1980元最高，中信兄弟這次定價一次打破兩項紀錄。

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中信兄弟主場開幕戰4/3開打

2024中信兄弟開幕戰即將在4月3日（三）及4日（四）連續兩天於台北大巨蛋舉行，為了紀念大巨蛋啟用後中信兄弟首次全主場賽事，球團特別製作「紀念球衣」、「猛象提袋」以及「應援方巾」提供給當天進入大巨蛋的球迷朋友一起為中信兄弟應援加油！其中，開幕戰首日（4/3）紀念球衣更是添加「中信兄弟首場大巨蛋」的設計巧思，次日（4/4）賽後球團也將舉行「官大元選手的引退儀式」。

▲中信兄弟公布台北大巨蛋主場票價，創下中職紀錄。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟公布台北大巨蛋主場票價，創下中職紀錄。（圖／中信兄弟提供）
頑童、ENERGY到場獻唱

此外，在開幕戰主題週兩天球團邀請重量級表演嘉賓－超人氣團體「頑童MJ116」及「ENERGY」分別在兩日蒞臨中信兄弟大巨蛋主場為球迷們熱力開唱，為中信兄弟大巨蛋開幕週增添豐富的觀賽體驗，敬邀百萬象迷開幕週兩天進場看球，一起用「黃海」來攻佔大巨蛋！

▲中信兄弟公布台北大巨蛋主場票價，創下中職紀錄。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟公布台北大巨蛋主場票價，創下中職紀錄。（圖／中信兄弟提供）
阪神甲子園球場日100週年大巨蛋特仕版

中信兄弟除了公布兩天大巨蛋的開幕戰外，球迷們關心的「阪神甲子園球場日100週年大巨蛋特仕版」，將於6月15日及16日連續兩天在大巨蛋舉行，除了一樣享有入場限定紀念贈品，平日內野熱區票價更是不到千元。

▲中信兄弟公布台北大巨蛋主場票價，創下中職紀錄。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟公布台北大巨蛋主場票價，創下中職紀錄。（圖／中信兄弟提供）
VIP尊爵席售價3580元創中職紀錄

另外中信兄弟今年也在球場的貴賓保留區，特別保留200席座位設置台北大巨蛋限定「VIP尊爵席」，提供給球迷朋友們享有貴賓級的體驗，採間隔入座，寬敞舒適，服務上更是享有尊爵禮遇，提供多項額外的軟性服務，包含賽後親自體驗大巨蛋的球場草皮、享有整場賽事專人服務與精緻餐點、啤酒無限暢飲等。此外，貴賓專屬停車位、VIP快速通道更是加碼提供給球迷朋友尊爵的服務，尊爵的看球體驗盡在中信兄弟主場賽事！

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