虐童案被藍批失能！民進黨反擊：政治盤算、只想替蔣萬安卸責

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吳崢說，此案男童自去年9月從新北市轉介到台北市後，台北市社會局本應於每個月進行訪視，但從男童去年12月死亡後回頭追溯，發現台北市社會局最近一次訪視是2023年的9月26日。期間本該進行4次查訪的台北市社會局，只查訪了１次，直到男童受虐致死前，台北市社會局皆未察覺異狀，也未有任何動作，顯示台北市社會局訪視機制嚴重失靈。
吳崢諷刺，此事曝光後，國民黨急著要為蔣萬安市長開脫卸責，國民黨此舉令人懷疑到底現在要檢討制度，防範類似事件未來繼續發生？還是只想利用這起悲劇作為政治攻防的工具？
此外，吳崢也說，國民黨主打「社福專業」的不分區立委王育敏就是兒福聯盟現任董事，過去也曾擔任執行長。吳崢說，男童於去年12月24日身亡，這段期間一直到昨天為止，從未見過兒福董事王育敏對此事表達隻字片語，甚至昨天都還在臉書上歡慶台中巨蛋開工剪綵，直到今日輿論炸鍋才趕忙檢討社會安全網。
吳崢質疑，兒福聯盟轉介的保母就是虐死男童的兇手，兒福聯盟難辭其咎。身為董事的王育敏難道沒有連帶責任？國民黨不檢討機制失靈的台北市長蔣萬安、督導不周的不分區立委王育敏，反倒第一時間忙著帶風向指責中央，到底是何居心？
吳崢強調，此事件發生各界深表痛心與憤怒，盼地方中央攜手合作強化社會安全網，不要再讓這樣的憾事發生。
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