有證保母也不安全？家長「突擊拜訪」確認情況　現場環境也要看

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保母虐兒案也讓許多有托育需求的家長感到不安，對此許雅荏接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，家長在選擇保母時務必注意「保母有合格登記」、「了解家庭成員狀態」、「確認教育理念相同」、「硬體環境安全性充足」等。
許雅荏提醒，即使保母在領證當下，各項條件都應該符合「居家40項安全檢核」，但畢竟居家是動態環境，家長在居服中心與保母的媒合、前往約訪時，務必注意保母的照顧場所是否有落實防墜、防跌、鋪上軟墊、家具90度角防護等，且廁所、廚房、樓梯等不能讓孩子自行進入的場域，是否有做區隔。
此外，許雅荏提醒，家長可以注意環境是否能夠良好的支持孩子發展、或空間是否足夠孩子活動，每天看到孩子，再換尿布、洗澡時，都要確認身體外觀有沒有新的傷口或瘀青出現，並確認保母是否有正確掌握孩子的情況，能與家長清楚說明。
如果家長很擔心情況，許雅荏建議，跟保母約好時間，展現出來的狀態不一定能判斷是否為實際樣態，「不預期」的查看收托情況，比如送孩子到保母家後，在外面聽一下互動狀況，或是有空時提早接孩子，小小突擊檢查一下，了解實際相處樣態，確認孩子跟保母的相處模式、寶寶是否感到安全等。
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