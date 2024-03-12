影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

有證保母也不安全？家長「突擊拜訪」確認情況　現場環境也要看

▲偶爾「突擊拜訪」，比如提早接孩子等，可以了解孩子與保母實際的相處情況。。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲偶爾「突擊拜訪」，比如提早接孩子等，可以了解孩子與保母實際的相處情況。。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者林志怡／台北報導

台北市去（2023）年底一名1歲半的男嬰疑似遭保母虐待致死，靖娟基金會執行長許雅荏對《NOWnews今日新聞》指出，有證保母在領證當下，托育環境都是符合規定的，但家庭還是動態環境，家長在家訪保母時，還是要注意防跌、90度角防護、危險環境區隔等，也可以偶爾「突擊拜訪」，比如提早接孩子等，了解孩子與保母實際的相處情況。

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北市一名1歲半男嬰凱凱（化名），因為家庭功能不彰、父母都入監服刑無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，不久後凱凱出現呼吸困難、送醫後醫師發現身上有多處傷痕，因此通報家暴事件，但不久後仍不幸死亡，劉姓保母與其妹妹的虐待過程才被爆出。

保母虐兒案也讓許多有托育需求的家長感到不安，對此許雅荏接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，家長在選擇保母時務必注意「保母有合格登記」、「了解家庭成員狀態」、「確認教育理念相同」、「硬體環境安全性充足」等。

許雅荏提醒，即使保母在領證當下，各項條件都應該符合「居家40項安全檢核」，但畢竟居家是動態環境，家長在居服中心與保母的媒合、前往約訪時，務必注意保母的照顧場所是否有落實防墜、防跌、鋪上軟墊、家具90度角防護等，且廁所、廚房、樓梯等不能讓孩子自行進入的場域，是否有做區隔。

此外，許雅荏提醒，家長可以注意環境是否能夠良好的支持孩子發展、或空間是否足夠孩子活動，每天看到孩子，再換尿布、洗澡時，都要確認身體外觀有沒有新的傷口或瘀青出現，並確認保母是否有正確掌握孩子的情況，能與家長清楚說明。

如果家長很擔心情況，許雅荏建議，跟保母約好時間，展現出來的狀態不一定能判斷是否為實際樣態，「不預期」的查看收托情況，比如送孩子到保母家後，在外面聽一下互動狀況，或是有空時提早接孩子，小小突擊檢查一下，了解實際相處樣態，確認孩子跟保母的相處模式、寶寶是否感到安全等。

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