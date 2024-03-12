章子怡離婚後首露面！殺青宴哽咽淚謝陳可辛：給了我重生的機會
金馬影后章子怡曾以《臥虎藏龍》、《一代宗師》等經典作品，橫掃影史上許多演技大獎，去年和歌手汪峰離婚，結束8年多婚姻，在演藝圈投下震撼彈，如今章子怡獨自撫養兒子，女兒歸給汪峰，雙方宣布好聚好散。章子怡離婚後投入工作，與香港導演陳可辛合作電影《醬園弄》，日前舉辦殺青宴，她在離婚後首次在公開活動露面，淚謝陳可辛給予她重生的機會。
記者江芷稜／綜合報導
相關人士曬出殺青宴影片，現場工作人員眾多，還舉辦抽獎活動，氣氛相當熱鬧。演員雷佳音跟章子怡站在台上感謝一票幕後專業人士的辛苦，獲得如雷的掌聲。章子怡情緒激動地說，當時跟陳可辛見面時，第二胎兒子還沒誕生，如今事隔多年終於完成作品，謝謝陳可辛一路上的堅持，「我始終第一次在上海見面，你說要拍《醬園弄》這部戲，你的表達、神情我始終記得」。
章子怡說沒幾句就哽咽了，在眾人鼓勵下才繼續說下去，她表示，「這一路有很多的變化，但是你一直都在，感謝你認為我是唯一的選擇，感謝你給了我重生的機會，我相信這對我來說是人生路上的新起點」。
章子怡去年離婚後，被爆出8歲女兒「醒醒」的撫養權歸給爸爸汪峰，小兒子則跟著媽媽，當天殺青宴慶功，章子怡帶著小孩出席，小朋友緊緊黏著媽媽，模樣十分乖巧，儘管身邊簇擁一大群人，但她多數時間都抱著孩子，兒子也很黏媽媽，可見母子情深厚。
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