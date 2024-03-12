iPhone 15 Pro 頂規一路狂降逾5千 三星Galaxy S23價差近萬元
傑昇通信今（12）公佈2月份降價手機排行，單月降最多的是ASUS Zenfone 10和vivo X100系列，都降2000元，民眾關注度最高的iPhone，以iPhone 15 Pro頂規的1TB總降價幅度最多，目前已經累積5410元的降價金額，而三星去年的旗艦機Galaxy S23在2月雖只小降700元，但累積總降價金額9610元，價格已經來到甜蜜點。
記者周淑萍/綜合報導
二月降價榜遇農曆春節及西洋情人節交疊，各大手機品牌無不瘋狂降價促銷，呈現新機大亂鬥之勢，企圖挽救低迷的換機潮；根據傑昇通信統計，手機整體總降幅範圍在3%~43%，月降幅則是2%~14%不等。本月以即將發表新機的ASUS為首，新舊機型占降價榜四席最多，降價最多的機型是即將成為前代旗艦Zenfone 10，單月降價2000元，統計總降價金額4500元，是目前保值率算高的安卓小旗艦機型。
總降價金額最高則是三星Galaxy S23（8GB+256GB），本月雖只小降700元，但累積總降價金額9610元，傑昇通信認為，自從新一代S24系列推出後，反而新舊機型各有擁護者，想體驗AI手機的用戶紛紛換機；不過總降幅超過三成的S23系列，其實目前市場所剩無幾，若有價格考量的星粉，也可改入手價格一樣在甜蜜點的Galaxy Z Flip 5摺疊機，一樣可以在日後享受Galaxy AI人工智慧功能。
再從單月降幅及總降幅最高的單機來觀察，去年暑假上市開賣的國產品牌HTC U23（8GB+128GB），排行二月降價榜第六名，單月降幅最高14%、總降幅最高達43%，等於九千有找的價格，就可以買到主打搭配VIVERSE App可使用「AR」虛實整合功能打造獨具個人特色的分身，大玩新型態社交。
而全球銷量下跌、單機價格也不斷溜滑梯的iPhone 15系列，本月僅iPhone 15 Pro（1TB）價格鬆動超過5000元以上，二月再降價1000元，累積有5410元的降價金額，整體降幅10%，是目前iPhone 15系列中降價最多的，但貨況不多，不容易買到。