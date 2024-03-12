頻繁出包「門都沒有」！波音今年連爆9起離譜事故　布林肯也碰上

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隨後高空艙門脫落事件逐漸發酵，美國聯合航空公司（United Airlines，簡稱美聯航）先是發布聲明表示，在檢查同款客機時發現螺栓鬆動的現象，「自從6日開始初步檢查以來，我們發現了一些似乎與門塞安裝問題有關的情況，例如，需要額外拴緊的螺栓」。
接著，美國聯邦航空管理局公布聲明稱，在經過為期六個星期的調查後，發現波音公司的在「製造過程控制、零件處理和儲存以及產品控制」確實出現問題；美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）調查結果則直接指出，該機艙門似乎「少裝4個固定用的螺栓」導致艙門在高空中脫落。
美國聯邦航空管理局直言，艙門螺栓拆卸後卻未重新安裝是「重大失誤」，這顯示「波音內部存在嚴重的品管漏洞」，必須予以糾正。波音執行長卡爾霍恩（David Calhoun）當時則回應，波音公司會對這起事故負責，「我們必須為客戶和乘客做得更好」。
然而，品管漏洞問題產生的飛安事件卻不只這一例。在高空艙門脫落事件後，同月14日傍晚6時30分，一架預定飛往東京的全日空波音777班機，在跑道上滑行、準備起飛時，左邊機翼突然擦撞停機坪上的達美航空波音717班機機尾，相撞意外雖然未造成人員傷亡，但由於兩架飛機均由波音公司所製造，肇事原因是否和製造缺陷有關已經開始產生討論與調查。
1月17日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在瑞士參加完達沃斯世界經濟論壇（WEF）準備返國時，因為波音737專機出現「氧氣洩漏」造成嚴重故障，導致原本已登機的布林肯只能被迫下機，還一度滯留瑞士，最後改由美國空軍專機接送。
兩天過後，美國亞特拉斯航空（Atlas Air）19日旗下1架波音747貨機在邁阿密國際機場起飛不久也遭遇引擎故障在空中起火的意外，當時機組人員向機場回報說「我們的引擎起火了」，並緊急返航且在沒有人員傷亡的情況下成功降落。由於引擎發生意外在飛安中屬於罕見但十分危險的案例，因此要求波音檢討出包的聲浪愈來愈大。
直到24日，美國達美航空（Delta Air Lines）一架波音757客機再度傳出意外。當時班機正準備從亞特蘭大機場起飛時，鼻輪因不明原因突然脫落，還一路滾下跑道斜坡，而後方排隊等待起飛的飛機機師在目擊後，緊急通知塔台與達美航空的機師，這才沒有釀成重大意外。
同月28日，美國聯合航空一架波音737-800客機起飛後又因為擋風玻璃破裂，緊急迫降，美國聯邦航空局更是直到該月底才批准波音「有條件復飛」 ，並限制波音每月只能製造最多38架737型。
這兩個月以來，波音飛機狀況還是狀況頻頻。二月期間，外媒揭露部分波音737 MAX 9班機上發生不合格情況，其中一名員工稱機身窗框組件上的2個孔洞間距可能太短，並不符合波音要求，波音這才安排約50架的未交付班機接受額外加工，預期交付時程將延誤。
本月7日一架美國聯合航空編號UA35的波音777-200客機，於當地時間上午11時起飛時，其中一個輪胎突然脫落，掉在員工停車場，導致地面多輛汽車毀損，班機為此只好在起飛25分鐘後，緊急改降洛杉磯；11日則是智利南美航空（LATAM Airlines）一架飛往紐西蘭奧克蘭的波音787夢幻客機，在飛行途中發生劇烈搖晃顛簸導致約50人受傷，但僅稱途中發生「技術問題」 （technical problem），事故發生後波音公司股價再跌3%。
此外，本月FAA也針對發生多次事故的「波音737Max」與「波音787」兩型號進行安全檢查，結果發現兩者的「防冰系統」都有安全隱患，包含前者操縱防冰系統的面板出現異常、後者則是防冰系統出現零件損壞，可能造成引擎進氣口受熱損毀、飛行期間失去推力等問題；儘管美國聯邦航空管理局並未勒令兩型號的飛機停飛，但對於不斷發生飛安危機的疑慮，也要求波音公司提出品管改善計劃。