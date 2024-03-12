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頻繁出包「門都沒有」！波音今年連爆9起離譜事故　布林肯也碰上

▲美國飛機製造商波音（Boeing）近來發生多起飛安意外。圖為美國國家運輸安全委員會公布的阿拉斯加航空飛機艙門脫落照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國飛機製造商波音（Boeing）近來發生多起飛安意外。圖為美國國家運輸安全委員會公布的阿拉斯加航空飛機艙門脫落照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

航太巨頭波音公司（The Boeing Company）近年來不時傳出飛安事件，與此同時指控公司為了避免延誤生產而忽視部分安全規範的吹哨者又傳出死訊，美國聯邦航空管理局（FAA）更對該公司進行審查，使這家曾以安全和品質聞名的飛航公司面臨外界質疑。

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今年一月阿拉斯加航空公司1架載有177人的波音737 Max9班機起飛後，其中一扇窗戶與大塊機身竟遭吹走，導致機艙瞬間失壓，部分乘客的手機與個人物品被吸出艙外。這起驚悚高空事故引發各界關注，美國聯邦航空管理局（FAA）更要求該款客機停飛，波音公司股價也在開盤後瀉9.3%，收盤時仍挫8%。

隨後高空艙門脫落事件逐漸發酵，美國聯合航空公司（United Airlines，簡稱美聯航）先是發布聲明表示，在檢查同款客機時發現螺栓鬆動的現象，「自從6日開始初步檢查以來，我們發現了一些似乎與門塞安裝問題有關的情況，例如，需要額外拴緊的螺栓」。

接著，美國聯邦航空管理局公布聲明稱，在經過為期六個星期的調查後，發現波音公司的在「製造過程控制、零件處理和儲存以及產品控制」確實出現問題；美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）調查結果則直接指出，該機艙門似乎「少裝4個固定用的螺栓」導致艙門在高空中脫落。

美國聯邦航空管理局直言，艙門螺栓拆卸後卻未重新安裝是「重大失誤」，這顯示「波音內部存在嚴重的品管漏洞」，必須予以糾正。波音執行長卡爾霍恩（David Calhoun）當時則回應，波音公司會對這起事故負責，「我們必須為客戶和乘客做得更好」。

然而，品管漏洞問題產生的飛安事件卻不只這一例。在高空艙門脫落事件後，同月14日傍晚6時30分，一架預定飛往東京的全日空波音777班機，在跑道上滑行、準備起飛時，左邊機翼突然擦撞停機坪上的達美航空波音717班機機尾，相撞意外雖然未造成人員傷亡，但由於兩架飛機均由波音公司所製造，肇事原因是否和製造缺陷有關已經開始產生討論與調查。

1月17日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在瑞士參加完達沃斯世界經濟論壇（WEF）準備返國時，因為波音737專機出現「氧氣洩漏」造成嚴重故障，導致原本已登機的布林肯只能被迫下機，還一度滯留瑞士，最後改由美國空軍專機接送。

兩天過後，美國亞特拉斯航空（Atlas Air）19日旗下1架波音747貨機在邁阿密國際機場起飛不久也遭遇引擎故障在空中起火的意外，當時機組人員向機場回報說「我們的引擎起火了」，並緊急返航且在沒有人員傷亡的情況下成功降落。由於引擎發生意外在飛安中屬於罕見但十分危險的案例，因此要求波音檢討出包的聲浪愈來愈大。

直到24日，美國達美航空（Delta Air Lines）一架波音757客機再度傳出意外。當時班機正準備從亞特蘭大機場起飛時，鼻輪因不明原因突然脫落，還一路滾下跑道斜坡，而後方排隊等待起飛的飛機機師在目擊後，緊急通知塔台與達美航空的機師，這才沒有釀成重大意外。
同月28日，美國聯合航空一架波音737-800客機起飛後又因為擋風玻璃破裂，緊急迫降，美國聯邦航空局更是直到該月底才批准波音「有條件復飛」 ，並限制波音每月只能製造最多38架737型。

這兩個月以來，波音飛機狀況還是狀況頻頻。二月期間，外媒揭露部分波音737 MAX 9班機上發生不合格情況，其中一名員工稱機身窗框組件上的2個孔洞間距可能太短，並不符合波音要求，波音這才安排約50架的未交付班機接受額外加工，預期交付時程將延誤。

本月7日一架美國聯合航空編號UA35的波音777-200客機，於當地時間上午11時起飛時，其中一個輪胎突然脫落，掉在員工停車場，導致地面多輛汽車毀損，班機為此只好在起飛25分鐘後，緊急改降洛杉磯；11日則是智利南美航空（LATAM Airlines）一架飛往紐西蘭奧克蘭的波音787夢幻客機，在飛行途中發生劇烈搖晃顛簸導致約50人受傷，但僅稱途中發生「技術問題」 （technical problem），事故發生後波音公司股價再跌3%。

▲美國飛機製造商波音（Boeing）近來發生多起飛安意外。（圖／美聯社／達志影像）
▲波音777-200客機輪胎掉落導致停車場多台車輛毀損。（圖／美聯社／達志影像）
此外，本月FAA也針對發生多次事故的「波音737Max」與「波音787」兩型號進行安全檢查，結果發現兩者的「防冰系統」都有安全隱患，包含前者操縱防冰系統的面板出現異常、後者則是防冰系統出現零件損壞，可能造成引擎進氣口受熱損毀、飛行期間失去推力等問題；儘管美國聯邦航空管理局並未勒令兩型號的飛機停飛，但對於不斷發生飛安危機的疑慮，也要求波音公司提出品管改善計劃。


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