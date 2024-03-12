12年新高！緯創擬配發股利2.6元 2023全年每股盈餘同創紀錄
代工大廠緯創資通今（12）日公布2023全年每股盈餘（EPS）來到4.08元，創下2012年新高，第4季毛利率達到9.29%，也創下歷史單季新高紀錄。董事會上通過擬每股配發現金股利2.6元，同寫近12年新高，若以今日收盤價122.5元計算，現金殖利率約2.12%，預定5月30日送交年度股東常會承認。
記者林莞茜／綜合報導
緯創去年第四季營收 2310 億元，季增 6.4%，年減 12.4%。毛利率 9.3%，季增 1.4 個百分點，年增 0.7 個百分點。營益率 4.6%，季增 1.4 個百分點，年增 0.5 個百分點。稅後純益 33.37 億元，季減 29%，年減 18.2%，每股純益 1.18 元；去年全年營收 8670 億元，年減 11.9%，毛利率 7.9%，年增 0.9 個百分點，為連續 6 年成長寫下歷史新高。2023年營益率 3.15%，年增 0.36 個百分點。
緯創將於明日召開法說會說明最新市況與展望，緯創董事會上通過擬每股配發現金股利2.6元，為近12年新高，為因應公司未來發展之資金需求，於普通股不超過 2.5 萬張普通股的額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證。
此外， 緯創董事會通過，擬出售旗下 100% 持股子公司緯潤高新財料 (昆山) 廠房，以及其土地使用權予昆山昆開創越資產管理有限公司，交易總金額約人民幣 1.5 億元 (約新台幣 6.54 億元)，預計處分利益約人民幣 6196 萬 (約新台幣 2.71 億元)。