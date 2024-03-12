進口「蘇丹紅」辣椒粉害全台！負責人80萬交保被撤銷更裁
蘇丹紅風波延燒，高雄地檢署查出津棧國際貿易有限公司負責人李彥廷，涉嫌以親友名義設立十家公司掩護「毒辣椒粉」進口，檢方偵辦後向法院聲請羈押負責人李彥廷、李的大姨子吳女，法院裁定李彥廷80萬、吳女20萬交保，不過兩人突然失聯，檢方想傳喚李彥廷已找不到人，雄檢提出抗告，高雄高分院審理後，今（12）日稍早撤銷原裁定，發回高雄地方法院重新裁定。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，李彥廷涉嫌以親友掛名為負責人，在高雄成立龍海同記、津棧、佳廣、杰展國際等十家公司，同時在大陸地區成立同名的「龍海同記食品有限公司」公司，李彥廷再向大陸地區不特定農村收購製作辣椒粉原料，並進行初步加工，再出售給親友掛名的台灣公司，這批原料經過二次加工，最終出貨給台灣下游食品廠商。
檢調也發現，李彥廷從大陸「龍海同記食品有限公司」出口的辣椒粉原料，早在2018年就被檢出「蘇丹紅」，但後仍持續進貨，為了規避檢查，還變更以香港某公司名義為出口商。
雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳女及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押。高雄地院審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳女及謝女各20萬元交保。雄檢對此不服提出抗告，高雄高分院今日傍晚裁定撤銷李彥廷的交保裁定，發回高雄地院重新裁定。