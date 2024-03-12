惡保母虐嬰無人發現！兒科醫揭「9大警訊」　施虐慣犯套路曝

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對於如何及早發現兒虐事件，並加以警覺、通報，麥建方提出9點風險徵兆：
1. 傷痕新舊並陳：孩子身上同時有新舊瘀傷或傷痕存在，也就是傷痕的顏色不一，或者X光出現新舊並陳的骨折，表示傷害反覆發生。
2. 傷痕形狀特殊：傷痕的形狀顯現特殊環狀、串狀或固定形狀，可能為繩子、鏈子等綁、吊起來所導致。
3. 傷痕出現在奇怪的位置：虐待所致的瘀傷常見位於臀部、下背部、大腿內側、耳朵後面、或其他非身體突出處。而意外所致的瘀傷則常見於身體或骨頭突出處，如膝 蓋、前脛骨、下巴、手肘和前額等。
4. 奇怪的燙傷：還不會翻身或爬行的孩子燙傷、或出現點狀（煙蒂）、具清晰邊緣的燙傷（表示有人強壓孩子接觸熱源）、如襪子型燙傷或屁股圓圈形燙傷。
5. 不符合年齡的發育或發展：比如滿兩週歲只有5公斤、或者完全沒有語言發展家長卻漠不關心。
6. 與照顧者描述無法解釋的嚴重傷害：比如腦出血昏迷說是自己撞到頭、脾臟破裂卻說是姊姊踩到肚子等
7. 不應該發生於兒童的疾病：比如生殖器撕裂傷、淋病、梅毒、無法用便秘解釋的肛門撕裂傷。
8. 異常的行為舉止：可以是突然出現或長期發生，像是尿床、餵食困難、退縮、破壞、攻擊、自我形象不良、不易相信別人、不易和其他人建立親密關係、或者出現特別的威脅傷害性語言、等。
9. 在學校的圖畫或日記出現奇怪難以解釋的繪圖或生活經驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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