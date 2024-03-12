影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

惡保母虐嬰無人發現！兒科醫揭「9大警訊」　施虐慣犯套路曝

▲開業小兒科醫師麥建方對《NOWnews今日新聞》指出9大兒童虐待警訊，且有些通過外傷與表現，就能大致猜測虐待情況。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲開業小兒科醫師麥建方對《NOWnews今日新聞》指出9大兒童虐待警訊，且有些通過外傷與表現，就能大致猜測虐待情況。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者林志怡／台北報導

台北市去（2023）年底一名1歲半的男嬰經社會局與兒福聯盟轉介後，疑似遭保母虐待致死，然而過程中社工並未發現異常，也無人及早發現男嬰受虐，錯過了搶救時機。開業小兒科醫師麥建方對《NOWnews今日新聞》指出9大兒童虐待警訊，且有些通過外傷與表現，就能大致猜測虐待情況，如果民眾發現身邊有孩童出現類似情況，務必通過113或關懷e起來通報風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市一名1歲半男嬰凱凱（化名），因為家庭功能不彰、父母都入監服刑無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，不久後凱凱出現呼吸困難、送醫後醫師發現身上有多處傷痕，因此通報家暴事件，但不久後仍不幸死亡，劉姓保母與其妹妹的虐待過程才被爆出。

對於如何及早發現兒虐事件，並加以警覺、通報，麥建方提出9點風險徵兆：

1. 傷痕新舊並陳：孩子身上同時有新舊瘀傷或傷痕存在，也就是傷痕的顏色不一，或者X光出現新舊並陳的骨折，表示傷害反覆發生。

2. 傷痕形狀特殊：傷痕的形狀顯現特殊環狀、串狀或固定形狀，可能為繩子、鏈子等綁、吊起來所導致。

3. 傷痕出現在奇怪的位置：虐待所致的瘀傷常見位於臀部、下背部、大腿內側、耳朵後面、或其他非身體突出處。而意外所致的瘀傷則常見於身體或骨頭突出處，如膝 蓋、前脛骨、下巴、手肘和前額等。

4. 奇怪的燙傷：還不會翻身或爬行的孩子燙傷、或出現點狀（煙蒂）、具清晰邊緣的燙傷（表示有人強壓孩子接觸熱源）、如襪子型燙傷或屁股圓圈形燙傷。

5. 不符合年齡的發育或發展：比如滿兩週歲只有5公斤、或者完全沒有語言發展家長卻漠不關心。

6. 與照顧者描述無法解釋的嚴重傷害：比如腦出血昏迷說是自己撞到頭、脾臟破裂卻說是姊姊踩到肚子等

7. 不應該發生於兒童的疾病：比如生殖器撕裂傷、淋病、梅毒、無法用便秘解釋的肛門撕裂傷。

8. 異常的行為舉止：可以是突然出現或長期發生，像是尿床、餵食困難、退縮、破壞、攻擊、自我形象不良、不易相信別人、不易和其他人建立親密關係、或者出現特別的威脅傷害性語言、等。

9. 在學校的圖畫或日記出現奇怪難以解釋的繪圖或生活經驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。

有證保母也不安全？家長「突擊拜訪」確認情況　現場環境也要看

1歲童慘遭兒盟保母虐死案！女社工涉2罪移送北檢　上銬畫面曝光

雙寶媽陳明真痛斥虐童案！籲當保母先做心理評估：很心痛

惡保母虐嬰還拔指甲引公憤！醫曝「這特質」易成施虐者

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞