阿基師捲入蘇丹紅風波！「528盒口水雞」已無存貨 道歉聲明曝光
台灣的蘇丹紅食安風波持續延燒，許多知名大廠商品接連中鏢，商品也緊急下架、退貨。今（12）日名廚阿基師（鄭衍基）晚間也表示，他個人品牌的商品「川味口水雞」也捲入本次蘇丹紅事件中，並發出道歉聲明強調「已經請經銷公司協助消費者退貨」。
記者潘毅／綜合報導
阿基師所創立的個人品牌「基食堂」，在今（12）日晚間發表道歉聲明，表示：「很不幸這次蘇丹紅食安事件中，食品加工廠金福華公司，向津棧國際貿易進貨的原料有誤，導致我的個人品牌『基食堂』推出的產品『川味口水雞』遭受這次食安事件波及，對於各界好朋友的擔心，本人感到非常抱歉。」
阿基師也提到，本次受影響的「川味口水雞860g」（有效日期2024.12.10）共進貨528盒，主要在網路平台銷售給不特定散客，而目前已無存貨。負責產品經銷廠商「傑斯博公司」得知原料出問題，第一時間便已開始處理，將會負責協助消費者進行退貨，若有顧客購買到這一項產品，可以致電聯繫廠商進行處理。
最後阿基師也表示，為社會大眾提供令人安心而美味的食物，一直是他從事餐飲業的初衷，「未來在產品的開發上，將會更加重視每一個環節，謹慎的為消費者把關，也希望主管機關及司法機關能追查釐清真相，保障大眾食安權益」，同時也誠摯的跟民眾說聲抱歉。