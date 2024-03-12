感受「樂器之王」的百變與震撼　衛武營管風琴音樂節3/15登場

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屏東縣政府文化處處長吳明榮表示，非常感謝衛武營與屏東管風琴音樂節的連結，把國際知名的管風琴家帶到屏東，這對很多屏東縣觀眾或者學習管風琴的在地學子來說，是相當難得的機會與人生美好的回憶，希望可以透過跨場館的合作，推廣管風琴的美好，讓更多人了解管風琴。
管風琴音樂節3/15由舒密特領銜與長笛、鋼琴及小號合作演出之《舒密特與他的朋友們－經典巴洛克之夜》拉開序幕，以室內樂及獨奏的方式，展現衛武營管風琴豐富多彩的音色變化。
3/16屏東演藝廳《魔幻舞動》上半場以活潑動感探戈舞曲為主軸，顛覆傳統管風琴莊嚴之印象；下半場音樂廳將搖身一變成為電影院，默片電影與管風琴的即興演出，再現默片的年代風華。
3/17《名家盛會－黃金協奏曲》由衛武營藝術總監簡文彬親自指揮，安排5首協奏曲，管風琴、長笛、鋼琴與高雄市交響樂團的合作，匯集五位世界級頂尖藝術家同台演出，為音樂節畫下璀璨的句點。
為推廣衛武營旗艦級樂器管風琴之美，除了精彩節目的策劃，衛武營持續透過跨國合作專輯錄製的方式，將樂音延伸到音樂廳之外，搭配每月「探索管風琴音樂」演出與「玩樂管風琴」創意學習工作坊和藝企學音樂會等系列活動，以深入淺出的解說、實際動手操作與引導青年聽眾聆賞管風琴音樂作品之方式，帶領觀眾了解百變管風琴的奧妙。更多節目與活動資訊可至衛武營官網查詢。