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感受「樂器之王」的百變與震撼　衛武營管風琴音樂節3/15登場

▲第三屆「2024衛武營管風琴音樂節」策劃3場精彩節目，並攜手屏東縣政府文化處，串聯高雄與屏東兩座管風琴，邀請觀眾於3/15-3/17一同聆賞「樂器之王」的百變與震撼。（圖／衛武營提供）
▲第三屆「2024衛武營管風琴音樂節」策劃3場精彩節目，並攜手屏東縣政府文化處，串聯高雄與屏東兩座管風琴，邀請觀眾於3/15-3/17一同聆賞「樂器之王」的百變與震撼。（圖／衛武營提供）

記者陳美嘉／綜合報導

第三屆「2024衛武營管風琴音樂節」由國際樂壇炙手可熱的德國管風琴家克利斯蒂安・舒密特（Christian SCHMITT）擔任藝術總監，策劃3場精彩節目，囊括即興、獨奏、重奏與協奏，並攜手屏東縣政府文化處，串聯高雄與屏東兩座管風琴，邀請觀眾於3/15-3/17衛武營和屏東演藝廳一同聆賞「樂器之王」的百變與震撼。

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衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營擁有全亞洲最大的管風琴，9,085支音管經由127個音栓的組合，音域和音色的豐富性堪比交響樂團，搭配衛武營音樂廳葡萄園式設計，絕對能讓大家感受衛武營旗艦級樂器的震撼與魅力。今年「衛武營管風琴音樂節」也與擁有全臺灣唯一以孟宗竹做成的福爾摩沙笛管的屏東演藝廳合作，攜手帶來3場豐富多元，曲目創新，跨場域的管風琴音樂盛會。

▲「2024衛武營管風琴音樂節」策劃3場精彩節目，囊括即興、獨奏、重奏與協奏。（圖／衛武營提供）
▲「2024衛武營管風琴音樂節」策劃3場精彩節目，囊括即興、獨奏、重奏與協奏。（圖／衛武營提供）
屏東縣政府文化處處長吳明榮表示，非常感謝衛武營與屏東管風琴音樂節的連結，把國際知名的管風琴家帶到屏東，這對很多屏東縣觀眾或者學習管風琴的在地學子來說，是相當難得的機會與人生美好的回憶，希望可以透過跨場館的合作，推廣管風琴的美好，讓更多人了解管風琴。

管風琴音樂節3/15由舒密特領銜與長笛、鋼琴及小號合作演出之《舒密特與他的朋友們－經典巴洛克之夜》拉開序幕，以室內樂及獨奏的方式，展現衛武營管風琴豐富多彩的音色變化。

3/16屏東演藝廳《魔幻舞動》上半場以活潑動感探戈舞曲為主軸，顛覆傳統管風琴莊嚴之印象；下半場音樂廳將搖身一變成為電影院，默片電影與管風琴的即興演出，再現默片的年代風華。

3/17《名家盛會－黃金協奏曲》由衛武營藝術總監簡文彬親自指揮，安排5首協奏曲，管風琴、長笛、鋼琴與高雄市交響樂團的合作，匯集五位世界級頂尖藝術家同台演出，為音樂節畫下璀璨的句點。

為推廣衛武營旗艦級樂器管風琴之美，除了精彩節目的策劃，衛武營持續透過跨國合作專輯錄製的方式，將樂音延伸到音樂廳之外，搭配每月「探索管風琴音樂」演出與「玩樂管風琴」創意學習工作坊和藝企學音樂會等系列活動，以深入淺出的解說、實際動手操作與引導青年聽眾聆賞管風琴音樂作品之方式，帶領觀眾了解百變管風琴的奧妙。更多節目與活動資訊可至衛武營官網查詢。

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