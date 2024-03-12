大象奶奶「工作80多年」沒休息過！動保團體出手了 最新近況曝光
連續工作80年的生活，你能想像嗎？在泰國就有一隻87歲的大象奶奶Somboon ，過去80多年間不斷被迫勞動，先後做過搬運木材以及載著遊客的工作，都沒有能夠休息的一天，讓牠身心憔悴，健康狀況也明顯看出問題，事件引發關注後，當地動保團體也出手救援，而大象奶奶Somboon的近況也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
近期在泰國，一隻高齡87歲的大象奶奶Somboon成為眾人關注的焦點，牠在年幼時期，就被人類從野外抓偷帶回，脫離了大象群體與媽媽的身邊，隨後展開了牠的工具動物人生，沒想到這一做就是80多年，年輕力壯時搬運木材，近年來則成為載運遊客的大象，幾乎天天都在走路，沒有能夠停下休息的一天。
隨著年齡持續增長，Somboon的身體與外觀也明顯出現狀況，除了牙齒掉落，身上還充滿皮癬，精神狀況相當不好，這也讓泰國當地的拯救大象基金會（Save Elephant Foundation）決定出手，救出象奶奶Somboon，讓牠能夠在更好的環境下安度餘生。
最終拯救大象基金會在今年1月份成功救出象奶奶Somboon，並將牠安置到大象自然公園保護區，一般來說大象被安置到新環境，都需要幾週的適應期，但Somboon卻打破常規，到了園區後直接在為牠準備的沙堆熟睡，顯見經過勞碌一生後，牠真的累了。
Somboon被安置已經過了2個月，近期拯救大象基金會也發布牠的最新近況，Somboon已經能穩穩地站起走路，並在河邊開心的洗泥巴浴，健康狀況也比在被迫勞動時要好上許多，讓許多網友感到十分欣慰。