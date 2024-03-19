名家論壇》泰華眼裡的泰國／跟著泰國人自駕

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雖然泰國全國各地都有機場，但你可能會驚訝地發現，泰國人其實更喜歡自行開車到處遊玩。即便在國內，飛行時間最多也不會超過一個半小時。泰國的車牌上通常標示車輛所屬的省份，這成了最佳證據，證明泰國人熱愛長途自駕旅行。造成這種現象的原因相當簡單，主要是出於便利考量。以曼谷為例，從住家到機場的路上可能已經耗費了大量時間，反而直接自行開車更方便，不必擔心行李搬運等問題。另外，這也符合泰國人的旅遊模式。
無論是短途還是長途旅行，泰國人的旅遊方式都有其獨特之處，那就是漫遊式的探索。舉例來說，如果計劃前往芭堤雅，雖然從曼谷到芭堤雅僅需1.5至2小時車程，但泰國人可能會將這趟旅程延長至4～5小時。這是因為他們喜歡在途中停下來探索各種景點和美食。從曼谷出發後，一旦離開城市，他們可能會在高速公路上的大型休息站停留，這些休息站提供各種各樣的美食和娛樂活動。另外，在前往芭堤雅的路上，他們可能還會順道拜訪邦盛等沿途景點，進一步延長旅程時間。
另一個例子是前往大城。如果是跟隨旅行團，可能會直接抵達目的地，但如果是跟泰國當地人一起，旅程通常會更加富有趣味。他們可能會先到廊曼機場附近的船麵攤品嚐美食，因為廊曼機場附近的船麵是泰國最傳統最道地的船麵，然後再找咖啡廳享用咖啡或點心。途中，他們可能還會停下來購買特色手工藝品或當地名產，並在海鮮市場品嚐新鮮的海鮮。這種將旅行融入生活的方式，使得旅程更加豐富多彩，也更具有意義。
泰國人自駕出遊的時間通常會比原計劃多上至少兩個小時，這反映了他們「悠閒自在」的個性，即使行程未按照計畫也不會感到焦急，喜歡以慢慢走、隨興逛的方式遊玩。他們會隨心所欲地停下來，探索路途上的各種景點，甚至是突發奇想的小地方。另外，泰國前往外府往往配有許多大型加油站，它們規模宏大，有時甚至可視為休息站，因此泰國人在這樣的地方逛逛，觀賞風景已經足夠了。這也解釋了為什麼泰國的加油站如此巨大，因為它們已經成為泰國自駕遊的一部分，不僅提供加油服務，也是旅途中的一處休憩場所。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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