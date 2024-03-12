快通知家人！北市公費流感疫苗剩750劑 3/13起集中在這2院區接種
台北市政府衛生局表示，近期氣候變化大，國內新冠、流感疫情仍在流行期，北市公費流感疫苗庫存僅約750劑，Novavax XBB新冠疫苗尚餘1.4萬劑，衛生局提醒，尚未接種疫苗民眾請儘速洽合約醫療院所接種以提升保護力。
記者林莞茜／綜合報導
北市衛生局進一步說明，國內公費流感疫苗自本（3）月5日起擴大提供出生滿6個月以上全民接種，截至3月12日下午3時，北市公費流感疫苗庫存僅約750劑，北市衛生局表示，自3月13日起公費流感疫苗將集中於台大醫院、台北市立聯合醫院各院區及附設十二區院外門診部接種，請民眾把握機會，並於接種前致電詢問醫療院所是否仍有庫存，避免向隅。
北市衛生局指出，莫德納及Novavax兩種廠牌新冠XBB疫苗均安全有效，12歲以上兩種廠牌皆可選擇，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症僅能接種莫德納XBB疫苗。截至3月11日止，北市已接種新冠XBB疫苗約19.8萬劑，其中莫德納XBB疫苗接種16.1萬劑，Novavax疫苗接種3.6萬劑；北市Novavax XBB疫苗尚餘1.4萬劑，莫德納XBB疫苗則庫存充足。
北市衛生局表示，為鼓勵民眾接種疫苗，113年5月31日前於臺北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部接種新冠疫苗免收掛號費，另設籍臺北市65歲以上長者至北市聯醫各院區及12區門診部接種新冠XBB疫苗除免掛號費外，加碼送100元商品券，提醒接種疫苗後約2週方產生保護力，鼓勵符合資格民眾儘速接種疫苗，提升免疫保護力。有關新冠XBB疫苗及流感疫苗施打相關訊息，可至臺北市政府衛生局網頁（https://health.gov.taipei）查詢。