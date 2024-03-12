梓梓遭爆「尿尿要有人陪」！啦啦隊草莓拆她私下面貌：那能力很強
啦啦隊女神梓梓近期參與大型選秀節目《炸裂吧！女孩》，意外與黃隊的戰友畇二、草莓、Judy、珮含、于齊薇成為好友，雖然總決賽已經在6日圓滿落幕，但依舊不減彼此的好感情。沒想到草莓偷偷爆料，看似外表嚴肅、能力超強的梓梓，私下竟然連尿尿都要有人陪，讓她印象非常深刻。
記者詹鎰睿／綜合報導
台啤永豐雲豹啦啦隊「Leopard Girls電豹女」的人氣成員草莓，在節目《炸裂吧！女孩》中表現相當出色，還被網友稱讚是黃隊的「得分機器」。不過，草莓謙虛地表示「是因為我們黃隊很努力，目標很一致，溝通的都很好，所以很有凝聚力，會一起想要把表演呈現到最好。」
草莓也分享，其實在節目中，梓梓和畇二的感情最好，「因為她們兩個都屬於特別貼心、特別會觀察人的那一種。」彼此相處越久越合拍，進而成為好朋友。下秒草莓也忍不住爆料，表面上看起來嚴肅、能力超強的隊長梓梓，「其實她私下超可愛，連尿尿都要人陪，就很小女生的感覺。」
為了力挺草莓，電豹女們還自掏腰包買票去看節目的總冠軍賽。作為電豹女隊長的小楓則猛誇參賽女孩們的舞台魅力太過震撼；笑笑則是非常佩服參賽女孩們的勇氣，「我無法想像今天是我的話怎麼辦。」筱緹看完後更是感動，並透露這些日子以來，草莓的努力大家都看在眼裡，「我也覺得自己應該向她看齊。」
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