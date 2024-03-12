高流與文藻等三院校產學合作　攜手培育南部音樂人才

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文藻外語大學校長莊慧玲表示，文藻外語大學在人才培育上強調「外語＋專業」的跨域學習，為增進學生的實務應用能力，積極邀請業界及業師共同規劃，為學生打造更貼近未來職涯的課程與實習，期待文藻外大與高流的合作關係為南台灣培育更多可以面向國際的優秀人才，引領台灣的流行音樂邁向國際。
樹德科大校長王昭雄則認為，這次合作是共同理念的交融，更是文藝領域兩個獨具特色的實體攜手合作的新里程碑，不僅學生學習機會擴充、教職員專業發展新契機，雙方合作師資將得到更豐富的實踐經驗，提升教學品質。
南臺科技大學校長吳誠文表示，南臺科大為全國第一所設立「流行音樂產業系」的大學，因應產業需求與前瞻願景，培養從事流行音樂幕前與幕後之知能應用與研發人才，這次與高流的合作，將共同開創藝文教育的新征程，為南臺灣地區的文化事業注入更多活力與希望。
在演出技術組實習的陳詩涵是文藻外大學生，她認為在高流實習有機會沉浸在專業的環境，學習操作業界所使用的最新設備，除提升專業技術，也能與不同背景、技能的人合作，拓展了人際網絡及視野。樹德科大藝術管理與藝術經紀系三年級的黃妙語，目前在演出服務部實習，她表示實習接觸到不少演出現場執行工作，透過參與實習認識音樂產業的職場文化及分工模式，從中累積的經驗可提升自身能力。
高流指出，因應高雄近年來演唱會經濟崛起，為完善流行音樂產業鍊，推動台灣音樂產業輸出走向世界，高流身負南部音樂產業發展重要角色，除跨校推動策略聯盟與產學合作，讓學生接軌實務接，累積實戰經驗，今年也研擬學生、校園社團使用中心硬體與場館資源的方案與優惠，包括全新音樂教室、C10 LIVE WAREHOUSE租賃使用辦法，盼藉由提供更多專業設備讓學生學習、實作及演出，充實音樂創作與登台演出的能量，落實音樂推廣與人才培育。