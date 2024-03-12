破募集基金、ETF紀錄！「巨嬰」00940超過千億元在望：已達977億
元大台灣價值高息ETF（00940）募集期間自3月11日至3月15日，預計4月1日掛牌，首日便吸引大量人潮進行申購，募集金額達727億元，據了解，今（12）日已到977億元，刷新國內募集基金、ETF紀錄，成為首檔尚未正式掛牌上市，就已經破千億的台股ETF指日可待。
記者林莞茜／綜合報導
元大台灣價值高息ETF（00940）以採用巴菲特價值投資理念，採月配息，發行價10元，等於1張只要1萬元，流動性好且進入門檻低，3月11日開募首日，就吸引不少股民申購，傳募集金額高達727億元，已寫下國內ETF銷售新紀錄，也超越3月8日以531億巨量級規模成立的統一台灣高息動能（00939），因此有法人預估，00940在掛牌上市的那天，有可能規模破上千億元，是業界的20倍以上，還被法人戲稱是「巨嬰」、「一出生就長大」。
00940今日邁入募集第2天，國泰證券早上9點半更一度因為申購潮而遇到系統壅塞情況，截至今日中午為止統計，新增4.4萬筆申購，大幅超過昨日3萬筆單量紀錄，到傍晚前已達977億元，提醒投資人因申購人潮眾多，若線上申購遇網路壅塞，建議可於申購期間下午或晚上進行。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。